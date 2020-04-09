Платформа Airbnb вышла на рынок в разгар кризиса 2008 года.

Замысел родился в 2007 году - тогда все отели в Сан-Франциско были забронированы под международную конференцию. Двое из основателей бизнеса с будущими миллиардными оборотами сдали гостиную туристам, желавшим просто посетить город на уикенд, предложив им надувные матрасы для ночевки и завтрак. Будучи тогда безработными, они рассчитывали таким образом заработать на плату за жилье, которое и сами арендовали.

Это стало подрывной инновацией в отрасли гостеприимства, сосредоточенной до этого премущественно в гостиничном секторе, и вызовом для последнего. Возможности сервиса высоко оценили миллинеалы, чувствующие себя как рыбы в воде в мире цифровых платформ, и к тому же, не мыслящие своей жизни без путешествий. Они составляют более 50% пользователей платформы.

С одной стороны, благодаря этой платформе, люди, ищущие варианты краткосрочной аренды на время отпусков, праздников, деловых поездок, снизили свои издержки на поиск и бронирование, а также получили широкий выбор жилья, причем обходящееся им дешевле, чем проживание в гостиницах. С другой стороны, Airbnb дала возможность дополнительного заработка миллионам владельцев квартир, домов и апартаментов по всему миру. При этом облегчила им поиск клиентов, поскольку предложение было сосредоточено на одной площадке, а не рассеяно, как раньше по сотням источников – от листовок на столбах до объявлений в печатных изданиях.

В настоящее время на платформе зарегистрировано 7 млн «хозяев», которые в 2019 году приняли 150 млн «гостей». Хозяева и гости платят от 3 до 20% платы за аренду за пользование платформой в зависимости от условий договора.

В 2019 году выручка Airbnb составила 4,3 млрд долл. против 7 млн в 2010 году, прирост по сравнению с предыдущим годом составил 21%. В конце прошлого года компания заявила о подготовке к IPO и собиралась выйти на него в 2020 году. Предполагалось, что она будет оценена в 30 млрд долл. Аналитики считали, что это размещение для инвесторов в перспективе более выгодно, чем размещение платформы Uber.

На самом деле, Airbnb не отличается высокой прибыльностью, более того, он часто уходит в минус – так, в первые 9 месяцев сервис показал убыток в 322 млн долл., в то время как за аналогичный период 2018 года -- прибыль в 200 млн долл. Но в настоящее время многие технологические компания выходят на IPO, демонстрируя не самые лучшие показатели прибыльности.

Однако инвесторы смотрят на стратегию роста. И в этом плане Airbnb оценивается как перспективный. Так, убытки были получены по данным СМИ, во-первых, из-за увеличения затрат на повышение безопасности сдачи/съема жилья – чтобы в преддверии IPO полностью исключить ситуации, с которыми до сих пор сталкивается сервис – использование съемных квартир от проституции до стрельбы. Во-вторых, Airbnb вложил существенные средства в апгрейд программного обеспечения платформы, чтобы она соответствовала расширяющейся базе жилья и клиентов, а также повышению разнообразия предложения с тем, чтобы привлечь новую аудиторию. Например, площадка некоторое время назад стала включать эксклюзивные предложения, вплоть до замков. В-третьих, компания инвестирует в маркетинг ради своего продвижения. В-четвертых, Airbnb приобрела несколько аналогичных сервисов, в том числе гостиничного бронирования.

Понятно, что реакция мира на коронавирус негативно сказалась на бизнесе Airbnb. При этом компания 30 марта заявила о том, что готова компенсировать своим «хозяевам» 25% потери от отмены броней, выделив на эти цели 250 млн долларов. Она также создала специальный фонд размером в 10 млн долл. для поддержки арендодателей, у которых сдаваемое жилье находится в ипотеке. Причем 1 млн собрали в качестве «кассы взаимопомощи «хозяева», а трое владельцев компании вложили остальные 9 млн.

И несмотря на возникшие проблемы, нашлись инвесторы, готовые вложить в Airbnb 1 млрд долларов. Один из них – фонд Silver Lake, один из крупнейших фондов, работающий с технологическими цифровыми компаниями – в число его партнеров входит, например, Twitter. Эти вложения в Airbnb расценивают как стратегические. Мотив инвесторов – тяжелые времена пройдут, а компании, показавшие большой потенциал роста благодаря умению найти эффективную бизнес-модели, останутся.

В частности, Airbnb готова работать на перспективу, развивая три новых направления:

развитие умений «хозяев», с тем, чтобы их услуги не замыкались на обеспечении хороших условий проживания, но и совершенствовались в навыках гостеприимства, которые помогут «гостям» освоиться в новой для них обстановке и получить максимум удовольствия от отдыха – в зависимости от интересов – развлечения, достопримечательности, кулинарный туризм и пр.;

долгосрочная аренда – для студентов и сотрудников корпоративного сектора;

создание сообществ «хозяев» и «гостей» по интересам, общающихся и проводящих совместные мероприятия в социальных сетях круглый год, а не только в отпусках и путешествиях, тем самым формируя широкая лояльную аудиторию.

Надо сказать, что и в текущей ситуации Airbnb проявляет гибкость: руководство платформы поддержало инициативу «хозяев» предоставлять бесплатно жилье врачам, медсестрам и ученым, вовлеченным в борьбу с пандемией. Но при этом намекает, что в конечном счете рассчитывает на то, что аренду этой категории «гостей» начнут оплачивать органы управления здравоохранением, клиники, медицинские ассоциации и благотворительные организации.

Другой инвестиционный фонд Sixth Street Partners специализируется на предоставлении инвестиций под креативные менеджерские решения. В данном случае, Airbnb получит 5 млн долларов для пополнения специального фонда, что позволит сохранить пул «хозяев», готовых включиться в бизнес, как только положение улучшится.

Инвесторы получили в счет своих вложений долговые обязательства и доли в Airbnb.