Демократические праймериз в США закончились

8 апреля в Соединенных Штатах досрочно завершились демократические праймериз – в гонке остался один кандидат, бывший вице-президент США Джозеф Байден. Его последний соперник, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс публично взял самоотвод. По словам Сандерса, в нынешних условиях его победа «практически нереальна», а значит он завершает свою предвыборную кампанию.

Шансы Сандерса победить действительно были минимальными – букмекеры примерно оценивали их в 5%. Берни для большинства избирателей, особенно не из числа демократов, был слишком левым и радикальным. Весь партийный истеблишмент сплотился вокруг Джозефа Байдена как проходного центристского кандидата.

За счет этого сплочения и досрочного выхода из гонки двух других центристских кандидатов Байден собрал голоса и выиграл мартовский «супервторник». На сегодняшний день он серьезно опережает Сандерса по числу полученных делегатов – и это еще без учета т.н. суперделегатов (партийных бонз от каждого штата, автоматически получающих право голоса на съезде Демпартии).

По сути, сенатор от Вермонта мог получить демократическую номинацию лишь в случае серьезнейшего провала кампании Джозефа Байдена (из-за развития судебного процесса против бывшего вице-президента, проблем со здоровьем и т.п.). Однако для того, чтобы тот же фактор со здоровьем сыграл, нужна интенсивная предвыборная кампания, множество встреч с избирателями, в общем, неподъемный для Джозефа Байдена темп.

Но темпа этого нет и на ближайшее время он не предвиделся: из-за эпидемии коронавируса в США (на утро 9 апреля – более 440 тысяч зараженных) публичные мероприятия отменены, а голосования на праймериз в ряде штатов перенесены на неопределенный срок. И в этих условиях Берни решил все-таки капитулировать.

Корвалол больше не нужен

Демократический истеблишмент, безусловно, доволен. Праймериз – это очень грязный и опасный с электоральной точки зрения процесс.

Во-первых, потому, что кандидаты выливали множество грязи друг на друга и раздирали электорат партии на части. Во-вторых, потому, что центристский кандидат Байден в ходе борьбы с левыми демократическими кандидатами (а поначалу это был не один Сандерс) за голоса резко полевевшего демократического электората мог сам сдвинуться влево. Что точно не понравилось бы беспартийным избирателям, привыкшим голосовать за центристов.

Наконец, в-третьих, как было сказано выше, у Байдена в ходе активной кампании могли возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас же, после капитуляции Сандерса (причем капитуляции без битья посуды – Сандерс не стал призывать своих избирателей отказаться от поддержки Байдена) партийное руководство может заняться обычной рутинной работой.

Например, — поиском удачного с электоральной точки зрения кандидата в вице-президенты Байдену. Как известно, ключевая задача кандидата в вице-президента – помочь кандидату в президенты собрать голоса, а значит, он должен затушевывать какие-то недостатки своего начальника.

В случае с Байденом – классическим центристским белым политиком-мужчиной из вашингтонского истеблишмента – ему, в идеале, в напарники нужна популярная женщина из числа афроамериканцев или латиносов с немного левыми взглядами. Некоторые эксперты уже говорят о том, что напарницей Байдена может стать сенатор Камала Харрис.

Что же касается самого Байдена, то он теперь может спокойно сидеть, пить чай и в комфортных домашних условиях набирать политические очки за счет критики методов Трампа по борьбе с коронавирусом. Очки, которые он намерен уже в ноябре конвертировать в голоса избирателей на общих выборах.

Игра Трампа

На сегодняшний день социологи уверены в том, что эта конвертация будет успешной – согласно опросам, Байден опережает Трампа на 6 процентных пунктов. Однако говорить о победе демократического кандидата сейчас слишком рано.

Прежде всего, потому, что никто не может предугадать политические последствия эпидемии коронавируса – последствия, влияние которых на ноябрьское голосование будет колоссальным. Белый дом, напомним, в борьбе с коронавирусом делает упор не на тактические проблемы, а на стратегические последствия неправильных методов решения этих проблем.

Дональд Трамп пытается бороться с эпидемией так, чтобы нанести минимальный вред американской экономике – то есть отказывается от тотального карантина и иных мер, которые приведут к остановке экономической жизни страны, банкротству малого и среднего бизнеса и массовой безработице (что, учитывая колоссальную закредитованность населения, может привести к множеству личных банкротств).

Стратегически, конечно, Трамп прав – коронавирус уйдет, и после него нужно как-то жить. И в ноябре американские избиратели могут сказать ему «электоральное спасибо» за то, что его действия помогли Штатам выйти из эпидемии с минимальными экономическими потерями. Однако в тактическом плане, из-за его недостаточно агрессивных мер, США сейчас с огромным отрывом лидируют в мире по числу заболевших, опережая ближайшего преследователя – Испанию – почти в три раза (440 против 150 тысяч).

И если число заболевших в ближайшие месяцы продолжит расти, либо если в какой-то момент Трамп сломается и все-таки примет серьезные ограничительные меры, то это станет электоральным фиаско – избиратели не простят ему ошибочной стратегии, которая не спасла экономику, а привела лишь к дополнительному количеству жертв.

Грехи отца

Но помимо неопределенности с ходом эпидемии коронавируса, есть и неопределенность в отношении политических перспектив самого Байдена. Дональд Трамп активно пытается дискредитировать своего соперника – и прежде всего в глазах самого демократического электората.

Он напомнил левым демократам, что Сандерс не проиграл бы супервторник, если бы другой левый кандидат – Элизабет Уоррен – не оттянула от него голоса. Трамп также провел параллель этих выборов с 2016 годом, когда вся демократическая элита тоже ополчилась против Сандерса и вручила демократическую номинацию «лживой Хиллари».

Поэтому, считает Трамп, «избиратели Берни» должны в знак протеста проголосовать на выборах за республиканцев – то есть за него. Напомним, что в 2016 году они так и проголосовали. По данным некоторых опросов, до половины всех избирателей, отдавших голоса Трампу, сделала это потому, что он для них был менее одиозным кандидатом, чем Хиллари Клинтон.

Для того, чтобы они проголосовали таким же образом и сейчас, мало заговора демократической элиты – нужно дискредитировать самого Байдена. И люди Трампа этим уже занимаются.

Они начинают раскручивать украинские делишки демократического кандидата. В бытность вице-президентом у Обамы Байден отвечал за украинское направление и, как сегодня уже достаточно очевидно, использовал эту ответственность в коррупционных целях. Он настоял на увольнении украинского генпрокурора, который вел расследование против компании, платившей сыну Байдена Хантеру деньги за политическое прикрытие.

Судя по всему, результаты расследования делишек Байдена на Украине будут представлены американской общественности в конце лета – начале осени, то есть аккурат перед выборами. Если, конечно, эти выборы в итоге состоятся. А их перенос теоретически возможен в случае объявления в Штатах общенационального ЧП. Это если стратегия Трампа не сработает.