Саудиты скупают активы крупнейших европейских нефтяных компаний

Воспользовавшись обвалом цен на энергетические активы, суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии купил на миллиард долларов акции четырех крупнейших нефтяных компаний в Старом Свете.

Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) сейчас активно покупает акции европейских энергетических компаний. Как сообщает агентство Bloomberg, PIF, к примеру, купил на прошлой неделе почти на 200 млн долларов акций крупнейшей норвежской нефтяной компании Equinor ASA, которые в этом году подешевели более чем на 30%. Покупкой акций, по информации норвежской ежедневной финансовой газеты Finansavisen, очевидно, занималось саудовское отделение JPMorgan Chase & Co., купившее сначала от имени таинственного клиента 14,5 млн акций Equinor, а затем еще 6,4 млн.

По данным Wall Street Journal, пользуясь снижением цен энергетических компаний в связи с кризисом, PIF также приобрел на открытых рынках акции Royal Dutch Shell Plc, Total SA и Eni SpA приблизительно еще на 800 млн долларов. Таким образом, стоимость пакетов акций европейских нефтяных компаний сейчас составляет порядка 1 миллиарда долларов.

Активы суверенного инвестиционного фонда КСА составляют 320 млрд долларов. Его возглавляет Ясир аль-Румайян, но все главные решения принимает наследный принц королевства Мохаммед бен Салман, который является фактическим правителем Саудовской Аравии.

Конечно, PIF интересует не только энергетика. В марте фонд, например, заинтересовался крупнейшим круизным оператором Carnival Corp., акции которого рухнули из-за эпидемии коронавируса, и купил по низкой цене 8,2% акций компании.

Большинство государств Персидского залива после мартовского обвала цен на нефть предпочитает продавать активы своих суверенных фондов и возвращать деньги домой, чтобы поддерживать экономики. По оценкам Института международных финансов (IIF), в этом году возврат капиталов может превысить 300 млрд долларов.

Однако Эр-Рияд, считают в IIF, скорее будет покупать подешевевшие акции американских и европейских компаний, а не возвращать миллиарды домой, как обстояло дело в 2015 году, когда произошел крупный обвал цен на нефть. Обращает на себя внимание мартовское заявление министра финансов КСА Мохаммеда аль-Джадаана, сказавшего, что PIF скорее всего предпочтет финансировать растущий дефицит через заимствования на международных финансовых площадках, а не через распродажу активов и возвращение денег в королевство.

PIF играет главную роль в грандиозных планах кронпринца Мохаммеда по диверсификации экономики Саудовской Аравии. В последние годы фонд сделал целый ряд очень громких инвестиций, создав крупные пакеты акций в таких, например, известных компаниях, как Uber Technologies Inc. и Tesla Inc., а также переведя гигантские суммы в Vision Fund, который финансирует реформы в королевстве и контролируется Softbank Group Corp.

Несмотря на практику последних лет, заключающую в покупке акций крупных международных компаний, приобретение ценных бумаг крупнейших нефтяных компаний все равно выглядит немного странно. Особенно с учетом того, что аль-Румайян, кроме PIF, возглавляет и крупнейшую нефтяную компания планеты Saudi Aramco. А еще он является советником кронпринца и, судя по всему, его доверенным лицом.