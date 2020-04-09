Швеция призывает к возобновлению санкций против России в рамках ПАСЕ

Представители парламента Швеции призывают возобновить антироссийские санкции в рамках ПАСЕ, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на текст документа, составленного депутатами Партии центра Керстин Лундгрен и Магнус Эк.

Авторы документа возмущены полученной Россией возможностью возобновить работу в ПАСЕ, после того как шведское правительство проголосовало за изменение действующих правил комитета министров Совета Европы.

Другими словами, считают парламентарии, это фактически можно считать отменой санкций в отношении Москвы.

Россия благодаря этому получила возможность «легитимировать свои действия», а также «игнорировать решения», принятые в организации и других международных институтах, уверены Лундгрен и Эк.

В этой связи в представленном документе предлагается возобновить санкции против Москвы, однако, авторы не конкретизируют, какие именно ограничительные меры в рамках ПАСЕ требуется вернуть.

Напомним, Россия была лишена права голоса в ПАСЕ, а также возможности участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации, в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ.

В ответ на данные меры Россия перестала платить членские взносы в организацию и направлять своих парламентариев для работы в ПАСЕ.