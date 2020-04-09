СМИ: страны ОПЕК+ достигли договоренности по сокращению добычи нефти

Как сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники все страны, входящие в ОПЕК+, согласны с условиями новой сделки по сокращению добычи нефти.

«Все члены ОПЕК+ согласны сократить добычу», - пишет издание.

Также уточняется, что свое согласие на сокращение добычи нефти дала и Мексика, в этой связи можно считать, что худшие времена по ценам на нефть позади, уверены эксперты рынка.

По данным Bloomberg, страны ОПЕК+ пришли к договоренности сократить добычу нефти в мае и июне на 23%, то есть в сутки будет добываться в среднем на 10 млн баррелей меньше. При этом Саудовская Авария и Россия сократят добычу до 8,5 млн баррелей в сутки, сообщает собеседник агентства. В настоящее время заседание участников ОПЕК+ продолжается в режиме закрытой видеоконференции.

Напомним, ранее сообщалось, что Москве и Эр-Рияду удалось достигнуть договоренности о новой сделке по сокращению добычи нефти на уровне 20 млн баррелей в сутки, что эквивалентно примерно 20% мировых поставок нефти. После поступивших данных о договоренности между Россией и Саудовской Аравией стоимость нефти резко начала расти. Сорт Brent резко пошел вверх, пробив отметку на лондонской бирже $36 за баррель.

По состоянию на 18.00 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,35% — до 34,27 доллара за баррель. Минутами ранее стоимость Brent поднималась выше 36,29 доллара за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 5,18% — до 26,39 доллара за баррель. При этом минутами ранее стоимость подскакивала более чем на 11%.