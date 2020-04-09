Цены на нефть продолжает лихорадить: они то падают на 3-5%, то вновь растут на 6%, хотя такие волны стали несколько длиннее: сразу после развала сделки ОПЕК+ перепады подобного рода происходили не в течение торгового дня, а часа и даже получаса.

Участники торгов очень надеются, что сегодняшнее заседание нефтедобывающих стран положит конец этой волатильности, но пока оснований верить в это не так уж много.

За текущими цены на нефть можно следить здесь: https://www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil/

Страны ОПЕК+ обсудят сегодня, 9 апреля 2020 года, создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других крупнейших нефтедобывающих государств мира. В частности, участвовать в обсуждении пригласили Норвегию, Бразилию и США. Заседание пройдет в формате видеоконференции, а в пятницу вслед за ним состоится виртуальная встреча министров энергетики стран G20.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров, сообщал, что итоговое решение ОПЕК+ будет зависеть от результатов последующих обсуждений министров энергетики «большой двадцатки». Но пока оснований ожидать, что новая сделка будет заключена, довольно мало.

В США, где нефтяная отрасль, и в первую очередь, сланцевики, несет огромные убытки, хотя и хотели бы новых ограничений, сами к сделке примыкать, по-видимому, не собираются. А Саудовская Аравия настаивает на увеличении объема сокращения добычи Россией. Сама Россия же готова участвовать в новой сделке, но в рамках своей доли в общей добыче нового альянса.

У рынка одна надежда сейчас - на соглашения внутри ОПЕК+, соглашается старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. А если к договоренностям удастся «подтянуть» и США, сырье прочно развернется вверх, а о мартовском провале можно будет забыть, как о страшном сне. Есть только одно «но»: у каждой из стран-нефтепроизводителей есть собственные интересы и приоритеты, и основной вопрос будет в том, кто и чем готов поступиться.

В том, что сокращение суточной добычи требуется еще «вчера», сомнений нет никаких, повторяет эксперт. Избыток предложения нефти на мировом рынке составляет не менее 18 млн баррелей в сутки, и при наличии низкого спроса это критичная цифра. В идеале, считает Анна Бодрова, ОПЕК+ нужно снизить добычу примерно на 8 млн баррелей в сутки, еще 3-4 млн баррелей/с может взять на себя США. И тогда все будет отлично - но, правда, такое возможно только в теории.

Рынок попал в ловушку завышенных ожиданий от встречи ОПЕК+, соглашается аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. По его словам, в текущую стоимость нефти (около 34 долларов за баррель) уже заложено снижение как минимум 10 млн баррелей, обещанное президентом США Дональдом Трампом, который, впрочем, в самой сделке участия не принимает. Ни Россия, ни Саудовская Аравия до сегодняшнего дня принципиально не меняли свою позицию по квотам, которая состоит в следующем: избыток сырья стоит сокращать, мы готовы это сделать, но только на условиях, что остальные страны поступят аналогично. И в этом главная проблема.

Все три ведущих производителя нефти: США, Россия и Саудовская Аравия – сейчас добывают максимальные объемы за последние несколько лет (более 30% мирового объема совокупно), что отчасти компенсирует им падение стоимости. Остальные крупные нефтяные державы, среди которых Канада, Мексика, Бразилия, участие в сделке не принимают либо по объективным причинам (местные частные компании не подконтрольны государству), либо из желания сохранить свою долю на рынке.

В США есть отдельные игроки, например, регулятор транспортных перевозок в Техасе, которые выступают за то, чтобы распределить квоты в том числе на сланцевиков, но более частое мнение местных компаний – государства не должны вмешиваться, полагает эксперт. Позиция администрации США оптимизма тоже не добавляет. Белый дом заявляет, что американские сланцевые компании уже начали сокращать добычу (до 30% в отдельных случаях) из-за падения спроса, что и является фактическим вкладом США в общую сделку. Мнение Москвы и Эр-Рияда по этому поводу очевидно: вынужденное снижение добычи – это не вклад, а просто потеря рынка, которая происходит естественным образом.

Единственное, на чем держатся общие ожидания успешности сделки, – это фактор Трампа, констатирует Валерий Емельянов. Он неоднократно и уверенно продвигал новое соглашение. И у него как минимум два рычага влияния. Он угрожает ввести импортные пошлины на нефть, что разбалансирует рынок не в пользу России и саудовской Аравии. И вместе с этим давит на Эр-Рияд тем, что может прекратить военную поддержку королевства (в случае провала сделки переговоры о выводе ракет «Пэтриот» начнутся уже в эту субботу).

В этих условиях в ИК «Фридом Финанс» ожидают, что Вашингтон продавит соглашение, и саудиты номинально возьмут на себя большую часть снижения. Фактически сделка может и не выполняться, но об этом станет известно уже в последующие недели. А пока что нефть может взлететь выше 40 долларов. Полный отказ от соглашения, хотя и выглядит более честно в текущей ситуации, не выгоден никому. Это вызовет снижение барреля обратно в рискованную зону 20-25 долларов за бочку нефти.

Как бы то ни было, считает Дэмиен Курвалин, нефтяной аналитик Goldman Sachs Group Inc., «размер шока спроса просто слишком велик для скоординированного сокращения предложения». Достижение компромисса по урезанию добычи может ненадолго поддержать цены на нефть, но «эта поддержка скоро уступит место более низким ценам с понижательным риском для нашего краткосрочного прогноза WTI $20 за баррель».