Украина готовится к полному прекращению тразита газа из России

Киев проводит программу оптимизации газотранспортной системы страны, в связи с подготовкой Украиной к отказу от транзита российского газа, пишет газета «Известия». Об этом в интервью изданию Liga.net заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Он подтвердил к готовности страны к нулевому транзиту газа, но Киев при это продолжит противодействие строительству «Северного потока — 2». В этих целях он намерен использовать возможности «американских и европейских партнеров».

После потери Украиной транзита российского газа, Киев должен обратить свое внимание на транзит между европейскими странами, считает Макагон. Также возможные поставки американского сжиженного газа через Польшу в некоторые страны Восточный Европы, считает руководитель.

«К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию. Но мы не прекращаем бороться против проекта СП-2 и рассчитываем на поддержку и американских и европейских партнёров», — заявил Макагон в ходе интервью.

Как сообщалось ранее, с января по март 2020 года транзит российского газа через Украину упал сразу на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив составил 11,1 млрд куб. метров.