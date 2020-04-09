404 Not Found

404 Not Found

nginx
Вход/Регистрация Подписка

Украина готовится к полному прекращению тразита газа из России

Москва, 09.04.2020

Киев проводит программу оптимизации газотранспортной системы страны, в связи с подготовкой Украиной к отказу от транзита российского газа, пишет газета «Известия». Об этом в интервью изданию Liga.net заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Он подтвердил к готовности страны к нулевому транзиту газа, но Киев при это продолжит противодействие строительству «Северного потока — 2». В этих целях он намерен использовать возможности «американских и европейских партнеров».

После потери Украиной транзита российского газа, Киев должен обратить свое внимание на транзит между европейскими странами, считает Макагон. Также возможные поставки американского сжиженного газа через Польшу в некоторые страны Восточный Европы, считает руководитель.

«К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию. Но мы не прекращаем бороться против проекта СП-2 и рассчитываем на поддержку и американских и европейских партнёров», — заявил Макагон в ходе интервью.

Как сообщалось ранее, с января по март 2020 года транзит российского газа через Украину упал сразу на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив составил 11,1 млрд куб. метров.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

404 Not Found

404 Not Found

nginx
404 Not Found

404 Not Found

nginx
404 Not Found

404 Not Found

nginx
404 Not Found

404 Not Found

nginx
Новости партнеров
404 Not Found

404 Not Found

nginx
404 Not Found

404 Not Found

nginx

Tоп

  1. Вирус бедности: что предстоит лечить правительству
    Нынешний кризис от предыдущих отличается тем, что источники шоков — не экономические. Ключевую роль в нынешней ситуации, в отличие от того, что происходило в 2008 или 2014 году, играет социальная составляющая
  2. ОПЕК+ растет в цене
    Дональд Трамп заявил о новых переговорах между РФ и Саудовской Аравии по возможной сделке по сокращению добычи нефти. Но главные участники ОПЕК+ готовы пойти на это только вместе со странами «большой двадцатки». Эксперты видят в перспективе возможность расширения нефтяного картеля
  3. Акции растут на «удаленке»
    На 585% вырос трафик на платформе проведения видеоконференций от компании Zoom Video за последний месяц из-за массового перехода на дистанционную работу. Соответственно, увеличились продажи, а акции компании взлетели на 145% при том, что S&P 500 упал на 20%
Русская индустрия 404 Not Found

404 Not Found

nginx
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

404 Not Found

404 Not Found

nginx
404 Not Found

404 Not Found

nginx