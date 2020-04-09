Ученые из австралийского университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне выявили препарат, который уменьшает присутствие в клетках вируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19, на 99%, сообщает журнал Antiviral Research.

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Уточняется, что речь идет об антипаразитном препарате ивермектине, который уже был одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

Медики добавили ивермектин в ходе лабораторных исследований в инфицированные коронавирусом клетки через два часа после заражения.

В результате через 24 часа доля вирусных РНК в клеточных культурах снизилась на 93%.

А через 48 часов присутствие вируса в клетках уменьшилось на 99%.

В научном заключении ученые резюмируют, что «однократная обработка способна вызывать уменьшение вируса в 5000 раз за 48 часов в культуре клеток».

С уверенностью можно сказать, что ивермектин способен привести к полной потере вирусного материала, резюмируется в документе. Авторы исследования выразили надежду, что их изобретение поможет не только при борьбе с коронавирусом, но и в разработке будущих лекарств.

На сегодня над изобретением вакцины от коронавируса работают десятки лабораторий и медицинских центров по всему миру. В том числе в России, Новосибирский центр вирусологии «Вектор». Организация 7 апреля сообщила, что готова к первой фазе клинических испытаний лекарства на людях уже в мае.



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