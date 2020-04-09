Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение о переносе парада Победы в России, который традиционно запланирован на 9 мая, не принималось.

Журналисты отмечают, что продолжаются репетиции торжества. Корреспонденты поинтересовались у представителя Кремля, как это увязывается с текущей ситуацией борьбы с распространением коронавируса, поскольку скопление людей в условиях эпидемии не желательно.

«Это вопрос нужно задавать в Минобороны. Разумеется, совершенно другой режим изолированности в Минобороны и тем более в войсках», - сообщил Песков, очевидно, имея в виду, что такой режим, отличный от обычного, введен в армии в настоящее время.

Чиновник добавил, что военные в связи с полной изоляцией в войсках имеют возможность «в рамках периметра этой изоляции более свободно действовать».

Также Песков сообщил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, что он не в курсе, направлялось ли приглашение для участия в параде Победы президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее сообщалось, что в России рассматривается вариант проведения акции «Бессмертный полк», посвященной Дню Победы, в режиме онлайн. Организаторы акции отметили, что это крайний случай, который рассматривается, поскольку есть четкое понимание важности данного мероприятия, особенно в год 75-летия Победы.

В то же время в заявлении отмечается, что есть надежда, что коронавирус отступит и даст россиянам возможность достойно отпраздновать 75-летие Победы.