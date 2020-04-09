В Москве меняется порядок госпитализации пациентов с пневмонией

Первым предложением вновь созданного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Москвы стал пересмотр порядка госпитализации больных с пневмонией. А именно предлагается отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии, сообщает портал pcr.news.

Врачи предлагают также изменить порядок лечения и госпитализации таких больных без подтверждения коронавируса, а именно в случае, если при помещении в стационар у пациента еще нет результатов теста, но выявляются КТ-признаки пневмонии-COVID 19, то его помещают в стационар и ведут как больного с COVID-инфекцией.

По словам главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, точность тестов на коронавирус, которыми медики располагают на сегодня, составляет 70–80 %, в этой связи не всегда возможно определить пациентов с COVID-19. Особенно, если речь идет о контактных лицах. Ключевую роль, по его словам, играет оценка клинической картины в сочетании с данными компьютерной томографии или рентгена.

Глава НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков, сообщил, что больница уже работает по новому алгоритму, когда коронавирус можно заподозрить уже при поступлении пациента по результатам томографии и клинической картины.