Фитнес-клубы, как и торговые центры, закрыли в Москве в самую последнюю очередь. Для владельцев и сотрудников спортзалов приостановление работы означает полное прекращение заработка, в отличие, скажем, от ресторанов, которые частично могут компенсировать простой, предлагая доставку блюд на дом. Осуществлять тренировки дистанционно неэффективно для тех клубов и оздоровительных центров, которые ориентированы на персонализированную помощь своим клиентам, каковым является, например, клуб «Анатомия», зарекомендовавший себя как центр компетенций в области фитнеса и решений проблем с опорно-двигательным аппаратом.

О том, с чем столкнулась компания во время вынужденных выходных, «Эксперту» рассказала основатель фитнес-клуба «Анатомия» Любовь Жуковская.

Основатель фитнес-клуба «Анатомия» Любовь Жуковская Фото из открытых источников

— Когда у вас стали возникать проблемы? Как развивалась ситуация?

— Практически до середины марта не было ощущения масштабов катастрофы. С конца февраля по своей инициативе мы вводили меры дезинфекции, рекомендуемые правительством и ВОЗ: закупили градусники, ультрафиолетовые лампы и ввели жесткий запрет на вход в клубы людей с признаками простудных заболеваний. Эти меры встречали непонимание и даже агрессию со стороны некоторых тренеров и клиентов. Но для нас это был вопрос здоровья сотрудников и клиентов, на первом месте было стремление обеспечить безопасность

— У вас нет системы клубных карт, ваш клуб рассчитан исключительно на индивидуальные тренировки, поэтому предписании о закрытии заведений, где могут собираться более 50 человек, на вас не должно было распространяться?

— До последнего надеялись, что, соблюдая все предписания, сможем продолжать работать: мы не просто фитнес-клуб в традиционном понимании, у «Анатомии» есть медицинская лицензия. С середины марта количество людей, предпочитающих самоизоляцию, увеличивалось, количество клиентов стало плавно снижаться. В момент, когда был введен полный запрет на работу, поток снизился процентов на пятнадцать, но у нас всегда в зале не много людей, потому что все тренируются со своими тренерами.

— А что сейчас происходит с арендной платой? Вы прекратили полностью работу, а плата за аренду помещения остается в полном объеме?

— После запрета работать мы обратились к нашим арендодателям с предложением обсудить снижение арендной платы. И мы все еще в состоянии переговоров. Одни арендодатели готовы пойти навстречу, сейчас обсуждаем условия, и, думаю, нам удастся договориться. Другие никак не могут сформулировать свою позицию и даже ответить на письмо — а это уже вызывает серьезное беспокойство. С одной стороны, арендодателей тоже можно понять: они оказались в непростой ситуации. С другой — очень странно и как-то непрофессионально в такой ситуации полностью закрываться от своих клиентов. Если не достигнем понимания, готовы судиться. Наш второй клуб открылся совсем недавно, в октябре 2018-го, он потребовал больших инвестиций и лишь недавно вышел на небольшую операционную прибыль. После карантина платежеспособность населения упадет, и мы понимаем, что содержать большое помещение в условиях кризиса скорее всего не будет экономически целесообразным. Нет сомнения, что выбор помещений скоро заметно расширится и найдется куда переехать.

— Какая-то финансовая подушка у вас есть, которая может позволить продержаться до конца карантина?

— Фитнес не является сверхприбыльным бизнесом, и финансовая подушка, как правило, минимальна. Где-то месяц мы еще протянем, а дальше вынуждены будем вкладывать уже собственные средства, которые не бесконечны.

— Какие сейчас у вас затраты?

— На период самоизоляции мы приняли решение продолжать выплачивать зарплату сотрудникам клуба. Это хозяйственная служба, управленцы, штат администраторов.

— А что сейчас делают тренеры? Они остались без работы.

— Почти все тренеры, которые проводят тренировки в «Анатомии», — индивидуальные предприниматели, для многих из них мы одна из нескольких площадок, на которых они работают. Кто-то из них пытается зарабатывать онлайн, но фактически люди остались без дохода: ни в клубе, ни на улице тренировать им теперь нельзя. Мы обратились к нашим ребятам — в «Анатомии» проводили тренировки 110 специалистов, — и предложили им финансовую поддержку в рассрочку, конечно же, из наших личных средств. Это успокоило многих и вселило больше уверенности в завтрашнем дне.

— У вас покупают занятия перед тренировкой или есть уже оплаченные тренировки, которые вы пока что не можете провести?

— В «Анатомии» система оплаты разовая. Человек платит только за то, чем действительно пользуется. Никаких клубных карт, членства, но некоторые клиенты предпочитали оставлять депозит. Разумеется, мы возвращаем деньги по первому требованию. Но, конечно, это тоже непростая для нас история. Слава богу, люди готовы ждать и не хотят забирать деньги за занятия. Все очень ждут, когда же наконец они снова смогут прийти к нам.

— Сейчас в социальных сетях тренеры проводят онлайн-тренировки. Для вас такой формат может быть интересен как временная мера?

— Работать с телом на том уровне, как это делают наши тренеры, онлайн просто невозможно. Но сегодня перед человеком стоит выбор: тренироваться онлайн или не тренироваться вообще. Но мы не сомневаемся, что, как только фитнес залы откроют, клиент вернется в зал.

— Какие меры поддержки со стороны государства могли бы вам помочь?

— Полное обнуление всех обязательств для всех участников финансовых цепочек. Например, обнуление расходов наших арендодателей перед городом. Как следствие, обнуление арендной платы. Московские власти уже пообещали это сделать, но только на период карантина. Хотелось бы, чтобы такие меры были приняты не только на время запрета на работу, но и где-то в течение четырех-шести месяцев после ее возобновления. Так мы хотя бы сможем отбить часть потерь, которые сейчас вынуждены нести. Для нас также важно, чтобы, когда запрет на работу будет снят, мы четко понимали, что теперь можем работать. Ведь запреты установлены сразу несколькими актами — постановлением главврача, указом мэра и так далее, и отмена одного из них не снимает запреты, наложенные другим. В идеале хотелось бы, чтобы Роспотребнадзор принял на себя ответственность и прямо уведомил нас, что теперь мы можем снова открыть двери.