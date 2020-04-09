107-летняя жительница острова Гуре-Оверфлакке, провинции Южная Голландия, Нидерландов Корнелия Рас стала самым пожилым человеком в мире, пережившим коронавирус нового типа, пишет местное издание NL Times, ссылаясь на представителя Всемирной организации здравоохранения.

Уточняется, что пожилая женщина посещала в середине марта церковную службу в доме престарелых, где и заразилась коронавирусом.

В этот же день, что интересно, она получила справку об отсутствии заболевания.

В ВОЗ сообщают, что пока у них нет «никакой информации о более пожилом пациенте», но в организации сообщили, что не располагают абсолютными данными о возрасте всех заболевших.

Представитель ВОЗ также рассказал, что возраст некоторых выздоровевших пациентов неизвестен, однако, по его словам, «даже в этом случае она, скорее всего, будет самой пожилой».

Ранее сообщалось, об излечившимся от коронавируса 104 летнем жителе американского штата Орегона.

Напомним, в конце декабря прошлого года Китай заявил в ВОЗ о вспышке неизвестной инфекции в магаполисе Ухань. К настоящему времени вирус затронул почти 180 стран мира. В России по данным на 9 апреля 10 тыс. заболевших. До 30 апреля в РФ действует нерабочий режим, о котором заявил президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.

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