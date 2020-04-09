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Вирусолог рассказал, что коронавирус перейдет в сезонный грипп

Москва, 09.04.2020

После выработки иммунитета большей частью населения Земли коронавирус перейдет в разряд сезонных инфекций, считает глава Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. Мнением он поделился в эфире Первого канала.

"Безусловно, эпидемия завершится и сама пандемия перейдет в формат сезонного заболевания", - рассказал научный работник. Он добавил, что «коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, только виде классического сезонного вируса гриппа. Однако, чтобы это произошло, иммунитет должен выработаться у 50-60% населения нашей планеты. При этом произойти это может, как за счет перенесенной инфекции, так и за счет вакцинации. При этом данных о повторном заражении коронавирусом нет, рассказал Максютов.

Напомним, в настоящее время в 179 странах мира отмечаются случаи заражения коронавирусом, который пришел из Китая в начале текущего года. ВОЗ сообщает, что на сегодня коронавирусом болеет более 1,35 миллиона человекв мире. В России по последним данным выявили 10131 зараженных новым вирусом.

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