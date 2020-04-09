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За минувшие сутки в России выявлено 1459 заболевших коронавирусом

Москва, 09.04.2020
  • За минувшие сутки в России выявлено 1459 заболевших коронавирусом

ТАСС

За сутки в России добавилось 1459 заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусом.

Больше всего заболевших как и прежде в столице, 857 человек.

Онлайн карта распространения коронавируса в России и в мире здесь

Всего заболевшие выявлены в 50 регионах РФ.

В Подмосковье выявлено 199 инфицированных новым коронавирусом, в Санкт-Петербург 44. В общей сложности в России на 9 апреля насчитывается более 10 тыс. заболевших новой коронавирусной инфекцией. Полностью поправились 118 человек.

Напомним, до 30 апреля в России введен режим самоизоляции, о чем объявил в своем обращении к россиянам президент страны Владимир Путин. Он добавил, что вирусологи ведут постоянный контроль ситуации, в случае улучшения эпидемиологической обстановки срок карантина может сократиться.

Коронавирусная инфекция наибольшими темпами распространяется в США, где зафиксировано уже более 400 заболевших, в Италии, где число инфицированных составляет 139 тыс., и Испании, в которой насчитывается 146 тыс. человек, которые заразились коронавирусом.

На сегодня над изобретением вакцины от коронавируса работают десятки  лабораторий и медицинских центров по всему миру. В том числе в России, Новосибирский центр вирусологии «Вектор». Организация 7 апреля сообщила, что готова к первой фазе клинических испытаний лекарства на людях уже в мае.

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