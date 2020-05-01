ГИБДД в майские праздники устроит массовые облавы

В первую очередь, предметом пристального внимания станут не вышедшие из самоизоляции, а пьяные водители и нарушители ПДД. Об этом ТАСС сообщил представитель ГИБДД ТАСС.

Именно пьянство за рулем «стало причиной каждого десятого ДТП и каждого четвертого смертельного случая», — уточнили в ГИБДД. По данным дорожной полиции, с начала нынешнего года число аварий с участием нетрезвых водителей выросло на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом года минувшего. Число погибших в них на 20,8% больше, чем за первые четыре месяца 2019 года — 650 человек. Всего за этот год произошло уже 3 тысячи «пьяных» ДТП.

Но и нарушителей самоизоляции в покое не оставят — полицейские рейды проводятся во всех регионах страны. В Москве, чтобы не допустить нарушения карантина любителями пикников, шашлыков и прогулок на природе, на майские праздники закроют все лесопарковые зоны. Тех, кого это не остановит, ждет штраф в 5 тысяч рублей.

При этом, как отмечают в Главном контрольном управлении Москвы в предпраздничные дни значительно выросло число нарушителей режима изоляции. Только в среду 29 апреля 2,5 тыс. человек были привлечены к административной ответственности за это с помощью систем фото- видеофиксации и других технических средств. Причем, как утверждает в интервью РИА Новости глава столичного контрольного ведомства Евгений Данчиков, «это люди, больные коронавирусом и ОРВИ, а также граждане, проживающие вместе с ними».