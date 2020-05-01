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Глава Роспотребнадзора рассказала, с чего начнут ослаблять карантинный режим

Москва, 01.05.2020

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что первой мерой по ослаблению режима самоизоляции станет разрешение заниматься физкультурой и спортом вне дома и прогуливаться по улице. Даже с детьми. Но делать это можно будет либо в одиночку, либо группами по 2-3 человека - с обязательным соблюдением социальной дистанции.  Об этом Попова рассказала в интервью агентству ТАСС.

Но возможным это станет лишь, когда будут выполнены три базовых критерия:

  • снижение темпов прироста распространения инфекции;
  • наличие определенного числа свободных больничных коек;
  • возможность проводить массовое тестирование на коронавирус. 

Возможно, позже будут приняты и другие показатели, на которые правительство будет ориентироваться при принятии решения об ослаблении карантина.

Глава Роспотребнадзора подтвердила оптимистичный прогноз по распространению вируса в нашей стране. «Это то, что нас обнадеживает, но не вселяет абсолютную уверенность, что мы достигли какого-то уровня, с которого можем спускаться только вниз, и он не изменится и не пойдет по направлению вверх,» -  сказала Попова ТАСС. Но еще раз подчеркнула, что это возможно только при ответственном соблюдении норм социальной дистанции.

Подтвердила Попова и информацию о том, что иммунный порог, после которого вирус перейдет в разряд типичной сезонный инфекции – 60% населения. По ее словам, есть и еще одна хорошая новость – результаты анализа проведенного тестирования показали, что коронавирус практически не изменяет свой генетический состав, не мутирует. Это означает, что есть возможность создать высокоэффективную вакцину.

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