Курс доллара: названа причина обвала рубля

Курс доллара в четверг вырос на 1,39 руб. - до 74,40 руб., курс евро укрепился на 2,07 руб. - до 81,46 руб. Основной причиной обвала рубля в последний день в целом удачного для российской валюты месяца аналитики называют календарный фактор.

Сейчас против рубля играет ухудшение ситуации в ЕМ-сегменте, где отмечается фиксация прибыли в конце месяца после заметного восстановления рискованных активов в предыдущие несколько дней. Российская валюта заметно снизилась на последней сессии апреля и перед длинными российскими выходными после обновления локальных максимумов (72,68 руб. за доллар на вчерашней сессии) из-за спроса на риск как реакции на постепенное смягчение карантинного режима в разных частях света.

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Против рубля выступают и локальные факторы - снижение предложения экспортной выручки по завершении налогового периода, так и возможное сокращением объема продаж валюты Центробанком по мере роста стоимости российской нефти.

"Конец месяца, экспортные продажи сократились, полноценные (биржевые) торги 6 мая только, а 4-5 мая на бирже будут торговать в основном "физики" и "нерезы", и сейчас поэтому закрываются позиции, а также кто-то мог и просто прикупить подешевевшую валюту", - объяснил разворот курса доллара дилер крупного российского банка, мнение которого приводит Рейтер.

Валютные торги на Московской бирже будут проводиться всю следующую неделю, но в понедельник и вторник - только расчетами "завтра" (6 мая) и без участия ЦБР, который вернется на рынок с продажей валюты в среду.

Эти операции регулятора остаются важным фактором поддержки курса рубля в текущих условиях.

Центробанк сейчас совершает продажи валюты в рамках бюджетного правила и в счет сделки с пакетом акций Сбербанка, но объем последних регулятор далее может сокращать по мере роста стоимости российской нефти Urals.

Сегодня начал работать новый пакт ОПЕК+ о сокращении добычи нефти почти на 10 миллионов баррелей в сутки. На этом фоне нефть марки Brent укрепляется на % - до 27 долл. за баррель.

Игроки российского рынка уходят на достаточно длительные выходные, рассуждает Алексей Коренев из ГК "Финам". Если учесть, что практически все центробанки за последние дни не только успели принять решения относительно величин учётных ставок, но и выразить свое отношение к мерам дополнительного монетарного стимулирования, то с этой стороны ждать каких-либо весомых новостей, вероятнее всего, пока не приходится, считает он.

"На этом фоне наиболее интересной остается ситуация на рынке энергоносителей – ведь с 1 мая формально страны, пришедшие к соглашению о сокращении добычи нефти, должны приступить к фактическому снижению поставок "черного золота". А учитывая, что не все физически способны быстро "прикрутить вентиль" (а некоторые, вероятно, и вовсе не спешат это делать), весьма интересно будет наблюдать, как будут развиваться события на этом крайне важном для нашей экономики фронте", — добавил Коренев.

В понедельник (на "межпраздничных торгах") курс будет формироваться в диапазоне 73-75 рублей за доллар, прогнозирует Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Внимание рынков останется сосредоточено на вирусной плоскости – инвесторы будут ожидать достижения пика вирусной активности в мире в ближайшие недели. При отсутствии новых негативных шоков на рынках, в том числе в виде возвращения нефтяных цен к активному снижению, давление на рубль останется умеренным. Определенную поддержку российская валюта может получить со стороны долгового рынка, где в ближайшей перспективе могут усилиться притоки иностранного капитала", — заключает он.