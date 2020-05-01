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Оптимизма от вступления в силу новой сделки ОПЕК+ хватило ненадолго

Москва, 01.05.2020

Утренний рост цен на нефть сменился коррекцией. Вступление в силу новой сделки ОПЕК+, по которой страны альянса значительно сократят добычу не смогло перевесить в настроении рынка ожиданий от падения спроса. По данным Международного энергетического агентства, потребление нефти во втором квартале может упасть на 23 млн барреля в сутки.

Тем не менее утром 1 мая фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июле поднялся в цене более, чем на 2% и стоил 27,09 долл/б. Поднималась и стоимость контрактов на WTI – в моменте цена на американскую нефть выросла до 20,3 долл/б.

Толчком, несомненно, послужило то, что именно 1 мая вступило в силу новое соглашение ОПЕК+, в соответствии с которым страны альянса и присоединившиеся к ним, которые добывают около 40% мировых объемов черного золота, снизят производство нефти на 9,7 млн б/с, чтобы предотвратить полный обвал рынка. Новость для рынка, несомненно позитивная. Но есть большие сомнения в том, что это сможет радикально повлиять на уровень цен, поскольку этот объем лишь на 40% покрывает падение спроса – во втором квартале Международное энергетическое агентство прогнозирует его на 23 млн б/с, а в мае – и вовсе до 26 млн б/с. ОПЕК+ предупреждала, что уже в мае могут быть все имеющиеся в мире хранилища, и что тогда делать с образующимся избытком, непонятно.

Неуверенность трейдеров в завтрашнем дне показали уже сегодняшние торги – если накануне цены на нефть уверенно росли, и даже рано утром 1 мая еще колебались на достаточно высоком уровне, то позже произошел разворот, и июньские фьючерсы на WTI на 11.11 мск уже стоили на 0,11% дешевле - 18,82 долл/б. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent просели еще больше – на 1,77%, до 25,99 долл/б.

Экстремальные колебания рынка нефти продолжаются с 20 апреля, когда майские фьючерсы на WTI торговались в минусовых значениях, до минус $40 за баррель, что произошло впервые в истории. Эксперты рынка тогда также объяснили негативную динамику отсутствием емкостей для хранения нефти.

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