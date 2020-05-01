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Правительницы без короны

Москва, 01.05.2020
Нагрянувший на мир коронавирус вынес на поверхность многое из того, что раньше оставалось если не за кадром, то, по крайней мере, не в фокусе. В том числе, и эффективность женщин в качестве глав государств.
#Мир
#Коронавирус
#Антикризисный план
#Политика
  • Правительницы без короны

Женщины во главе государств – явление достаточно новое. Если, конечно, не говорить о госпоже Меркель. В данный момент дамы «рулят» 18 странами с общим населением 545 миллионов человек. И в условиях пандемии выяснилось, что рулят они настолько успешно, что часть из этих стран ставят в пример остальным – как те, которые наиболее успешно борются с уханьской напастью.

Сразу стоит отметить, что всё это – небольшие государства и сравнивать, к примеру, Новую Зеландию и Россию не совсем корректно. Тем не менее, результаты, достигнутые в них, впечатляют.

Цай Инвэнь. Тайвань

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Одним из лидеров в противовирусной войне заслуженно стал Тайвань. По состоянию на 30 апреля в этой особой административной единице КНР было зафиксировано только 429 случаев заражения. При населении в 24 миллиона человек и непосредственной близости к материковому Китаю. И лишь 6 летальных исходов.

Глава Тайваня, Цай Инвэнь забила тревогу еще в январе: уже тогда был предпринят целый ряд мер, позволивший избежать тотального карантина. В частности, с начала года проверку на симптомы коронавируса стали проходить пассажиры всех рейсов, прибывающих из китайского Уханя. Чуть позже остров вообще перестал принимать рейсы с территории материкового Китая, из Гонконга и Макао. Был введен достаточно жесткий мониторинг состояния здоровья жителей, включая отслеживание контактов заразившихся. При этом для большинства жителей действуют только рекомендательные меры по социальному дистанцированию.

Кроме того, в срочном порядке были увеличены темпы производства средств индивидуальной защиты. В итоге сейчас Тайвань снабжает теми же масками Европу и США. В спокойном режиме продолжают работу и другие предприятия.

На острове открыты школы и институты, офисы, рестораны и торговые центры. Внешний приток туристов, конечно, временно прекратился, но местные жители в пределах острова продолжают путешествовать. Так в минувшие выходные, по информации Financial Times, в 11 крупнейших курортных зонах побывали более полутора миллионов человек.

Эксперты отмечают, что экономика Тайваня, безусловно, тоже пострадает от пандемии уже потому, что регион является важным звеном глобальных цепочек поставок и, к тому же, достаточно сильно зависит от экспорта. Тем не менее, все сходятся в том, что удар будет не таким уж сокрушительным. Так МВФ ожидает сокращения ВВП Тайваня по итогам 2020 года на 4% - это гораздо меньше, чем в других странах с развитой экономикой. S&P говорит о возможном снижении на 1,2%. А сами власти Тайваня и вовсе ожидают, что экономический рост продолжится. Правда, не такими темпами, как хотелось бы: местный регулятор понизил прогноз по ВВП с 2,57% до 1,92%.

Джасинда Ардерн. Новая Зеландия

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Еще один «островок стабильности» - Новая Зеландия, во главе которой с 2017 года стоит премьер-министр Джасинда Ардерн. В стране зафиксировано 1476 случаев заражения, 19 летальных исходов.

В анамнезе у Новой Зеландии, опять же, ранняя тревога. Еще когда в стране было зафиксировано 6 случаев заражения, всех прибывающих извне стали отправлять на двухнедельный карантин. А с 20 марта иностранцам въезд (точнее, прилет) в Новую Зеландию был запрещен. Закрылись все кафе и рестораны, другие общественные места. Запретили даже сервисы доставки. 25 марта новозеландцам практически запретили выходить из дома. Правда, допустили занятия спортом на улице. Но только при сохранении дистанции в 2 метра.

Плюс – оперативно была развернута система тестирования. В общей сложности было сделано порядка 124 тысяч тестов. С учетом того, что численность населения Новой Зеландии – менее 5 миллионов человек, процент обследованных на душу населения оказался одним из самых высоких в мире. Сейчас, как пояснила Ардерн, отдельные случаи заражения коронавирусом все-таки выявляют. Но специалисты в состоянии отследить источник каждого нового заражения, и все контакты заболевшего.

27 апреля Веллингтон заявил о том, что победил распространение коронавируса. С 28 апреля там начали открываться школы для детей до 10 лет (таким образом в первую очередь разгружают родителей, вынужденных не ходить на работу из-за коронаканикул).

Начали работу точки общепита, продающие еду и напитки на вынос: у их окошек с самого утра столпились очереди.

Местные жители бросились на пляжи.

Что касается экономики, то, в отличие от Тайваня, руководство страны настроено отнюдь не оптимистично. По словам министра финансов Новой Зеландии, Гранта Робертсона, страна столкнулась с экономическим шоком «намного большим», чем глобальный финансовый кризис 2008 года. Ожидается, что количество безработных превысит показатели того кризисного периода. По состоянию на апрель, уровень безработицы в стране составил 4%.

Но что отличает Джасинду Ардерн от других политиков – вовлечение в процесс конкретных людей. Людей, стоящих у власти и несущих ответственность за свое государство. О мерах экономической поддержки говорят в каждой стране. Однако власти Новой Зеландии продемонстрировали, что они сами – часть этой поддержки. 14 апреля Ардерн объявила о том, что всем министрам и главам госучреждений и ведомств на полгода урежут зарплату на 20%.

«Сегодня я могу подтвердить, что я сама, министры кабинета и главы государственных учреждений столкнутся с сокращением зарплаты на 20% на следующие шесть месяцев», — заявила Ардерн, пояснив, что подобные меры позволят «уравнять доходы граждан страны, пострадавших от пандемии».

Катрин Якобсдоуттир. Исландия

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Переместимся на север. Население Исландии составляет лишь 360 тысяч человек. Коронавирус выявлен у 1797 из них. Летальных исходов – 10. Многие западные СМИ называют маленькое государство одним из образцов борьбы с коронавирусом.

По одной причине – премьер-министр страны, бывшая журналистка Катрин Якобсдоуттир также достаточно рано сконцентрировалась на нарастающей проблеме. В стране было запущено бесплатное тестирование для всех граждан, так как власти акцентировали внимание на том, что у части заболевших коронавирусом симптомы отсутствуют. Параллельно была развернута система отслеживания контактов заболевших. В результате, в стране продолжают работать школы, предприятия, офисы.

Санна Марин. Финляндия

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Санна Марин стала самым молодым премьер-министром в мире, вступив в должность в аккурат в преддверии катастрофы: в декабре 2019 года. Одна из идей главы финского кабмина – распространение информации о коронавирусе через социальные сети. И она также признана (западными СМИ) революционной в борьбе с пандемией. Политик новой формации, Марин, предположила, что прессу сейчас читают далеко не все. И призвала авторитетных спикеров обращаться к народу через интернет.

Но онлайном меры не ограничились. Финны закрыли все границы еще 18 марта. В стране действуют ограничения, касающиеся как деловой, так и социальной активности. Согласно прогнозу Минфина страны, это обойдется ей в 5,5% ВВП. Ожидается, что уровень безработицы достигнет 8% в 2020 году. Восстановление же ожидается в 2021-2022 году. При этом предполагается, что краткосрочный кризис не должен значительно ослабить производственный потенциал. Однако потребуется время на то, чтобы восполнить потери производства в период спада.

С 14 мая Финляндия открывает школы. И опять же – для учеников начальной и средней школы. Старшие школьники продолжат учиться дистанционно. Таким образом, руководство страны все-таки начинает выдвигать на первый план экономику: предприятиям нужны рабочие руки, в данный момент занятые оказавшимися на карантине детьми.

По состоянию на 30 апреля в Финляндии было зафиксировано 4906 зараженных коронавирусом и 206 летальных исходов.

Ангела Меркель. Германия

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Германия находится на 6 месте в мире по количеству заражений. По состоянию на 30 апреля, по данным coronavirus-monitor.ru, в стране было 161539 заболевших. При этом умерли от уханьской пневмонии 6467 человек. Выздоровели – 123 500 человек.

Казалось бы, показатели отнюдь не похожи на историю успеха. Однако с самого начала Германия отличалась от своих европейских соседей, да и от других стран, борющихся с пандемией, в первую очередь, низким уровнем летальности. 0,79% на конец марта, 1,76% - на середину апреля. Сейчас показатель достиг 4%. Для сравнения, в Великобритании он на уровне 15,7%, в США – почти 6%. Еще одной отличительной чертой стало относительно небольшое число заразившихся пожилых людей. Средний возраст заболевших немцев – 46 лет. Для сравнения, в Италии – 63 года.

Немцы считают текущие показатели реальной заслугой Меркель. В Twitter даже широко разошлась грустная шутка: «Почему в Германии смертность намного ниже, чем в США? Потому что наш канцлер-квантовый химик, а ваш – ведущий реалити-шоу».

Что же предпринимает «квантовый химик» Ангела Меркель? Во-первых, она отказалась от иллюзий. Еще в начале марта канцлер предупредила о том, что коронавирусом переболеют 60-70% населения страны.

«Нужно понимать, что раз вирус уже тут и раз пока у населения против него нет иммунитета, нет прививок, нет терапии, то процент инфицированного населения будет высоким», - заявила канцлер ФРГ, призвав граждан максимально серьезно отнестись к ситуации.

24 марта в стране был введен жесткий карантин, штрафы за нарушение которого могли доходить до € 25 000. При этом в стране полным ходом шло тестирование. Вот он – ход Меркель. Уже на первых порах ФРГ на голову, а то и больше, опережала другие страны Евросоюза по количеству тестов. Еще на самом старте пандемии в Германии проводилось от 120 до 200 тысяч тестов в неделю, в апреле – 350 тысяч. Сейчас, когда в стране начинают понемногу ослаблять карантинные меры, объемы тестирования планируют увеличить.  

А что же с экономикой? На смягчение последствий коронавируса власти Германии выделили в общей сложности $750 млрд. Власти сосредоточились не только на поддержке крупных предприятий, но и на помощи общепиту, отраслевым выставкам.

Тем не менее, без работы в апреле остались 308 тысяч немцев. Общий показатель достиг 2,6 млн человек, или 5,8%. Это – максимум с 2017 года. Страна скатилась в рецессию. Ожидается, что падение ВВП Германии по итогам I квартала составит 6,3%. Прогнозы на II квартал тоже пессимистичные. Однако ожидается, что уже во второй половине года экономическая активность начнет расти. А в 2021 году ожидается рост на 5,2%.

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