Россия продолжает бить собственные рекорды по распространению коронавируса

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, за последние сутки число инфицированных составило 7 933 человека. Это новый рекорд для России. Накануне фиксировалось на 834 случая заражения меньше - 7 099 человек в 85 регионах. Всего с начала эпидемии выявлен 114 431 зараженный. За сутки выздоровели 1601 человек, 97- умерли.

При этом в сообщении отмечается, что в 44,5% случаях - у 3 534 новых зараженных заболевание протекает бессимптомно.

Всю последнюю информацию по коронавирусу в России можно отслеживать здесь: https://стопкоронавирус.рф

Лидерство по заболеваемости COVID-19 по-прежнему удерживает Москва, здесь за сутки выявлено 3561 инфицированный. Следом идут Московская область и Санкт-Петербург – 797 и 349 выявленных случаев заражения соответственно. Значительно за этот период выросло и число инфицированных в свердловской области – 232 человека.

Напомним, накануне стало известно, что коронавирус подхватил и премьер-министр Михаил Мишустин.

28 апреля президент России объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая – до конца праздников. Тогда же правительству было поручено подготовить поэтапный план снятия введенных ранее ограничений.

Сегодня, 1 мая, главный санитарный врач, Анна Попова сообщила, что на первом этапе россиянам могут быть разрешены прогулки на свежем воздухе, в том числе с детьми, а также уличные занятия физкультурой и спортом, естественно, с соблюдением социальной дистанции.