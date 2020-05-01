Россия выпустила пар против изоляции

Митинг за отмену режима самоизоляции во Владикавказе до сих пор остается единственным реальным протестом против карантина в России. И республика уже поплатилась за пренебрежение безопасностью. Число инфицированных за неделю достигло почти восьмисот человек: Северная Осетия по количеству зараженных вышла на четвертое место, а до митинга была на 43-м. Правда, прямая корреляция не доказана.

Напомним, 20 апреля в центре Владикавказа примерно 200 человек вышли протестовать против режима самоизоляции. Впрочем, триггером скорее выступило задержание оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева, который в своем телеграм-канале активно призывал игнорировать карантин. Сходка получилась яростной: митингующие подрались с полицией, забросали стражей правопорядка камнями. На площадь вышел глава республики Вячеслав Битаров, но разговора не получилось. Его-то пивная компания «Бавария» продолжает работать, пока большая часть осетин сидит дома без работы. Как и везде на Северном Кавказе, здесь велика доля теневой экономики, на официальную поддержку государства многие рассчитывать не могут. Уговорами, арестами и пакетами гуманитарной помощи конфликт удалось в итоге разрешить.

Примерно в то же время случился онлайн-протест. Пользователи сервиса «Яндекс.Навигатор» начали оставлять комментарии против режима самоизоляции на центральных площадях российских городов, формируя виртуальные карты протеста. Обычно этим ресурсом пользуются водители, чтобы предупреждать друг друга о происшествиях на дорогах. Онлайн-митинги прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Красноярске.

Выглядят такие протесты красиво, модно, свежо, но какова в этом доля реального негатива, а не хайпа и флешмоба? Скорее, сидя на карантине молодежь выпускает пар самым незатратным образом, воспринимая затею как веселый повод напомнить о себе властям. В каком-то смысле государству даже выгодно увести негатив в виртуальный формат, где он останется без яркой картинки, с невнятной численностью и с расплывчатыми лозунгами. Но есть и риски: соцсети традиционно помогают в организации протестных команд по интересам и в быстром поиске соратников. Сетевая анонимность резко радикализирует лозунги и поведение в целом, в то же время этим акциям трудно противодействовать — даже по IP всех активистов будет сложно выловить, да и на основе какого закона привлечь их к ответственности?

О потенциале реального офлайн-протеста говорить пока преждевременно. Еще не истощились продуктовые и денежные запасы, люди заняты оформлением мер поддержки государства, не столь заметны рост цен и уровень падения благосостояния. Люди встревожены экономической неопределенностью, но прежде всего надеются на государство, которое спасет от болезни. Политические рейтинги в последние недели слишком разнонаправленные, чтобы высчитывать тренды. Заметно лишь, как выросло количество неопределившихся по всем вопросам. И в целом стабильна надежда на различные органы власти. В остальном — скачки доверия и оценок работы в разные стороны.

Впрочем, реальным спуском пара для россиян стал выход из режима самоизоляции. Похоже, к концу апреля народ стал массово покидать свои дома. Это заметно по индексу самоизоляции «Яндекса» по всем городам, включая Москву. Неизвестно, идет ли речь и нарушениях или, разобравшись, с QR-кодами, люди поняли, как использовать их по разным поводам. Есть данные, что постепенно стал открываться малый и средний бизнес, совмещая дистанционные процессы работы с офлайн-сферой. Накануне майских праздников люди занялись подготовкой к дачному сезону. Появились первые возможности сезонного заработка и прочее.

Пока нет данных, что карантин как-то сильно повлиял на физическое и психологическое состояние населения. OMI и ЦСП «Платформа» в очередном выпуске «Социологического антикризисного центра» фиксируют четыре группы респондентов. В самоизоляции молодежь занялась собой: спорт, правильное питание — и лучше себя чувствует физически. Люди среднего возраста наконец-то выспались и занялись семьей. Для зрелой аудитории ничего не изменилось: пенсионеры привыкли к нединамичному образу жизни. А хуже всего пришлось малообеспеченным людям (60%): они чаще всего испытывают психологические проблемы, теряют форму, набирают вес, стал хуже сон — весь набор карантинного негатива. Если где-то и ждать протеста и нарушений самоизоляции, то, скорее, в этой категории граждан.

Бастуют все

Волна протестов против карантина накрыла сегодня множество государств. Однако пока нельзя назвать их массовыми. Везде есть свои особенности. Люди выходят на митинги вне зависимости от жесткости ограничительных мер и степени господдержки в их странах. Протесты против карантина происходят как в государствах, где гражданам предоставляется финансовая помощь в связи с кризисом (например, в США), так и в странах, где не только нет никакой господдержки населения, но и можно получить полицейскую пулю за выход из дома во время комендантского часа (Сомали). Как показала практика, дело вовсе не в жесткости мер, а в степени их ужесточения и в сломе привычного жизненного уклада. Люди теряют работу, нищают и выходят на улицу в надежде вернуть все, как было. Но «как было» уже не будет.

Отличается и степень радикализации протестующих. Одни выказывают недовольство в мягкой форме, устраивая своего рода уличные инсталляции. Например, во Франкфурте-на-Майне в Германии владельцы кафе выставили на площади стулья из своих заведений в знак протеста против ограничений, из-за которых они лишились посетителей. Другие устраивают настоящий бунт с угрозой для жизни представителей закона. Так, заключенные одной из аргентинских тюрем в Буэнос-Айресе устроили акцию протеста с требованием выпустить часть людей для предотвращения вспышки коронавируса.

Адресат у таких демонстраций тоже разный. В основном митингующие выступают против действий местных властей. Например, в Трентоне (Нью-Джерси, США) демонстранты сравнили карантинные меры, введенные мэром штата Филом Мерфи, с «фашистским режимом», а его самого приравняли к Гитлеру. По их словам, ограничивая свободу граждан, Мерфи нарушает конституцию. При этом протестующие похвалили действия американского президента Дональда Трампа и его усилия в борьбе с коронавирусом.

Интересно, что сам Трамп тоже выразил солидарность с требованиями демонстрантов. Правда, в тех штатах, которые возглавляют члены Демократической партии (Вирджиния, Миннесота и Мичиган). Так, 17 апреля в своем твиттер-аккаунте американский президент призвал «освободить» эти штаты от карантинных мер. Он также заявил, что Штаты уже прошли пик эпидемии коронавируса и могут постепенно возвращаться к своей привычной экономической деятельности.

Аналогичная ситуация сложилась и в Бразилии. Президент страны Жаир Болсонару лично присутствовал на митинге против ограничительных мер во время эпидемии коронавируса. Например, 19 апреля бразильский президент выступил на демонстрации против местных губернаторов, которые настаивают на сохранении карантина, а на следующий день заявил: «Я надеюсь, что это последняя неделя карантина, этого способа борьбы с вирусом, из-за которого все сидят дома. Многие люди не могут сидеть дома, потому что их холодильники пусты».

Протесты вспыхивают и в Европе, и на Ближнем Востоке, и в Южной Азии. Бастуют не только местные жители, потерявшие работу, но и мигранты, невольно заточенные в чужой стране без средств к существованию. Когда в середине апреля руководство Индии объявило о продлении карантина до 3 мая, в Мумбаи более тысячи мигрантов вышли митинговать. Акция протеста мигрантов прошла и в австралийском центре временного содержания в Брисбене. Митингующие заявили, что опасаются вспышки коронавируса, так как в нынешних условиях не могут соблюдать социальную дистанцию.