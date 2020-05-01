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Стало известно, какие изменения могут быть внесены в трудовое законодательство после пандемии коронавируса

Москва, 01.05.2020

Дмитрий Медведев, бывший глава правительства России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель политической партии "Единая Россия" намерен заняться защитой прав россиян в сфере трудовых отношений. Об этом он заявил во время онлайн— совещания единороссов.

«Само время определяет важность этой задачи. Необходимо будет детально проанализировать весь опыт, накопленный в период пандемии. А затем — вернуться к вопросу изменения трудового законодательства, с тем чтобы сделать его более современным. Мы много обсуждали эту проблему на разных площадках. И теперь мы должны найти для нее адекватное решение», — приводит слова Медведева партийный сайт.

В ходе совещания была озвучена информация о том, что за полтора месяца, пока россияне вынуждены соблюдать режим самоизоляции, когда многие потеряли часть заработка, а то и вовсе остались без работы, суды не рассмотрели ни одного трудового спора.

«Меня эта информация насторожила. Изменения в процессуальном законодательстве необходимы, очевидно, уже сейчас, иначе у нас вообще эта защита остановится», — сказал Медведев.

В период с 6 по 12 мая единороссы будут вести при содействии юристов Правозащитного центра дистанционных прием граждан по вопросам нарушения их прав в период эпидемии. Цель — собрать реальную информацию об увольнениях. Та, которую дает биржа труда – некорректна, многие не встают на учет в центрах занятости и из- за их плохой работы, и из-за ничтожно малого размера пособия по безработице по сравнению с получаемым ранее доходом.

Медведев намерен лично принять участие в этой работе. «Я подумал сейчас... может быть, давайте посмотрим... я тоже в какой-то из этих дней уделил бы внимание лично этой проблеме, и с кем-то из людей, у которых сейчас есть такие проблемы, можно было бы переговорить и постараться помочь... во всяком случае, я надеюсь, я окончательно свои навыки юриста свои не утратил и какие-то разумные вещи мог бы порекомендовать», — цитирует главу единороссов РИА Новости.

Единороссы, как было заявлено на онлайн совещании, намерены немедленно заняться реформированием службы занятости, поскольку она «показала свою несостоятельность». Но в первую очередь, уже в весеннюю сессию, в партии намерены внести в трудовое законодательство изменения, чтобы ввести в правовое поле удаленную работу. Во вторую — ограничить количество перезаключений срочных трудовых договоров и откорректировать понятие «ненормированный рабочий день», которым работодатели подменяют сверхурочную работу. На третьем этапе свое внимание единороссы намерены сосредоточить на фрилансерах и других нестандартных формах занятости.

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