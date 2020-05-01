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Ученые прогнозируют, что к середине мая большинство регионов пройдет пик пандемии, особая ситуация - на Урале

Москва, 01.05.2020

Центр экономических исследований на основе математической модели сделал прогноз по времени пиков эпидемии коронавируса по регионам России. Об этом РИА Новости рассказал эксперт ЦСИ Агаси Тавадян.

Москва, в которой ситуация с распространением COVID-19 самая серьезная, по прогнозу ученых, выйдет на пик уже в самое ближайшее время – в начале мая. Как отметил Тавадян, российская столица повторяет эпидемическую динамику мегаполисов Европы и США. Причем прогноз по Москве, по его словам, наиболее точный в силу доступности достаточного объема данных. На пике число зараженных ежедневно будет держаться около 5 тысяч человек. За последние сутки к 1 мая, по сообщению оперативного штаба по борьбе с распространением вируса, выявлен 3561 инфицированный.

Ученые считают, что конца эпидемии в столице стоит ждать к началу последнего летнего месяца, к тому моменту в городе переболеют от коронавирусной инфекции от 130 до 170 тысяч человек.

Подмосковье, по расчетам ЦСИ, даже обгонит столицу в прохождении пика эпидемии.

В целом будет повторять московскую и схема развития эпидемии во всем ЦФО. 

В числе первых, кому удастся перевалить через инфекционный пик, и Поволжье. Это также произойдет в начале мая. Хотя, как говорит Тавадян, до 22 апреля жители этого федерального округа не очень утруждали себя соблюдением самоизоляции, и рост числа зараженных был высоким, позже произошел перелом – изменилась на отрицательную и динамика инфицирования.

В Дальневосточном федеральном округе пик также придется на первую декаду мая.

Своеобразно развивается ситуация в Санкт-Петербурге. Здесь ученые отмечают несколько мини-волн – всплесков заражения коронавирусом. Объясняется это, по словам представителя ЦСИ, тем, что был не один эпицентр инфекции, а несколько, и развиваются они индивидуально. Но с 13 апреля динамика сгладилась, стала стабильной, и значительного роста не происходит. По ожиданиям, пик эпидемии северная столица преодолеет во второй декаде мая.

В середине мая, по прогнозу, выйдет на пик заражения COVID-19 и Сибирский федеральный округ. В этот момент там будет фиксироваться по 200 человек, вновь подхвативших вирус.

По результатам математического моделирования, ученые предполагают, что на второй неделе мая пик эпидемии пройдет СКФО, в конце месяца – ЮФО.

Особая стать – Урал. Там выход на пик заражения, по прогнозу, задержится до середины июля. Впрочем, как поясняет Тавадян, с абсолютной уверенностью говорить об этом некорректно, поскольку полученный результат скорее вызван самой большой неопределенностью данных по региону. Так что и уральцы могут пройти эпидемию вместе со всеми. А по данным на 1 мая в Свердловской области за сутки заразились COVID-19 232 человека. Наибольший прирост в самой столице Урала - 87 человек. Общее число инфицированных уральцев на начало мая составило 935 человек.

В данный момент Россия находится на восьмом месте глобального рейтинга по распространению коронавируса. По сообщению оперативного штаба по борьбе с эпидемией, за последние сутки число зараженных COVID-19 выросло в целом по стране на 7933 человека. Всего за время эпидемии в России коронавирус диагностировали у 114 431 человека, 13220 из них выздоровели, 1169 скончались.

Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции 28 апреля президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.

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