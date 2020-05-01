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В ослабившей карантин Чехии растет число заболевших

Москва, 01.05.2020

103 новых случая заражения коронавирусом было зафиксировано в Чехии за четверг, 30 апреля. Накануне, 29 числа, этот показатель был на более низком уровне – 75 человек. 

Как сообщило Министерство здравоохранения, число выявленных в результате тестирования случаев заражения COVID-19 возрастает уже в течение 3-х суток. Но рубеж в 100 человек пройден впервые.

Рост числа инфицированных очевидно начался после того, как власти с 20 апреля начали ослаблять карантин. Открылись магазины, рынки, ремонтные мастерские и даже библиотеки и бизнесцентры. А с 27 апреля власти Чехии разрешили не только перемещаться по стране, но и выезжать за рубеж своим гражданам.

Чешский Институт медицинской информации и статистики представил также три варианта долгосрочного сценария развития эпидемической ситуации в стране. Там полагают, что, если ситуация будет развиваться как в настоящее время, можно ожидать, что число новых случаев в течение мая ежедневно будет около 60 человек, начиная с июня - около 35. Второй сценарий рассчитывается с умеренным ухудшением ситуации и представляет собой дневной рост в течение мая около 140 новых случаев заболевания и в июне примерно 155. Третий так называемый рисковый сценарий будет представлять ежедневный рост в мае около 460 положительных пациентов.

При этом на общемировом фоне ситуация в Чехии благополучная – за все время там выявлено выявлено 7 682 инфицированных коронавирусом, при том, что тестированием было охвачено 242 088 человек. Выздоровели 3 314 человек, скончались 236.

Для сравнения, только за последние сутки в соседней Германии выявлено 1 639 случаев заражения коронавирусом, 193 человека умерли. Общее число инфицированных достигло 160 758, летальных исходов -  6 481.

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