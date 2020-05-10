11 мая президент обсудит с правительством продление локдауна

В понедельник Владимир Путин проведет совещание, на котором обсудит с членами кабинета министров вопрос о продлении нерабочих дней. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее введенный режим ограничений на работу предприятий и организаций заканчивается 11 мая. К этому моменту у правительства должен быть отработан план по постепенному выходу из локдауна. Но окончательные решения отданы на откуп руководителям регионов – они могут действовать согласно складывающейся эпидемиологической ситуации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала трехэтапный выход из режима ограничений.

Первыми, в соответствии с рекомендациями ведомства должны открыться магазины и предприятия сферы услуг с небольшой площадью. Но обслуживание должно вестись с соблюдением социальной дистанции. Вторыми откроются объекты торговли и услуг большей площади, но число одновременно находящихся в них клиентов также должно быть ограничено в соответствии с нормативами, на третьем этапе будет разрешено работать всем предприятиям.

Выходные дни с сохранение заработной платы работникам В России установлены указами президента с 30 марта сначала до 3, а потом и 30 апреля. После очередного совещания с правительством этот срок был продлен до окончания майских праздников.

Но В Москве указом мэра режим изоляции уже пролонгирован до 31 мая.