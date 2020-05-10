Как выбрать яхту в арнеду?

Как разнообразить отдых на морском побережье? Самые популярные идеи – на время уединиться в тихой бухте, устроить вечеринку с друзьями, посетить близлежащие пляжи или просто отправиться на морскую прогулку. В реализации любой из этих идей поможет аренда яхт в Сочи.

Какое судно выбрать и куда отправиться?

Преимущество аренды заключается в том, что заказчик может выбрать судно любого размера – от небольшого (для 1–2 человек) до вместительного катамарана для многочисленной компании. Ориентироваться нужно только на свои предпочтения: если в планах – отдых на свежем воздухе, подойдет парусная яхта, а если хочется чего-то необычного – можно арендовать тримаран (судно имеет несколько плавучих баз) или катамаран.



Что касается маршрута морского путешествия, то здесь заказчик ничем не ограничен. Можно воспользоваться как проверенными маршрутами, так и отправиться в уникальное путешествие. Но, конечно, не нужно забывать о безопасности: при планировании морских приключений важно учитывать время года, погодные условия, законодательные требования и некоторые другие моменты.

Что понадобится в путешествии?

Отправляясь в путешествие на яхте, следует позаботиться о наличии всех необходимых документов – прав, лицензий и виз (если планируется пересечение границы). Также на яхте совершенно необходимы:

средства защиты от солнца (очки, солнцезащитный крем, головные уборы и соответствующая сезону одежда);

аптечка;

купальные принадлежности.

Особое внимание уделяется обуви. Для того, чтобы избежать порчи палубы, рекомендуется выбирать обувь без каблука. Также она должна иметь подошву белого цвета. Поскольку на яхте отсутствуют вместительные багажные отделения, лучше брать с собой мягкие чемоданы.

Нюансы аренды яхты

Арендовать яхту несложно, однако пребывание на судне имеет некоторые особенности. В частности, нужно учесть следующее:

чаще всего сдача судна происходит понедельно (но возможна и краткосрочная аренда);

уборка и таможенные платежи оплачиваются арендатором;

количество гостей ограничено (определяется грузоподъемностью судна).



Если в путешествие отправляется один человек или пара, можно арендовать не все судно, а каюту. Это отличный способ сокращения расходов на аренду, но, конечно, минус заключается в том, что на яхте будут находиться посторонние люди.

Получение прав на управление судном

Аренда судна без команды – более экономичный и при этом более романтичный вариант. Но для этого потребуется получить специальный международный сертификат. Позаботиться о его получении следует заранее: сертификат выдается после обучения в школе и успешной сдачи экзаменов.



Аренда яхты – отличная возможность совершить по-настоящему незабываемое путешествие. Главное – заранее подготовиться (арендовать судно рекомендуется не менее чем за 1 месяц до начала поездки) и учесть все нюансы.