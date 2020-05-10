Вход/Регистрация Подписка

Как выбрать яхту в арнеду?

Москва, 10.05.2020
#PressRelease

Как разнообразить отдых на морском побережье? Самые популярные идеи – на время уединиться в тихой бухте, устроить вечеринку с друзьями, посетить близлежащие пляжи или просто отправиться на морскую прогулку. В реализации любой из этих идей поможет аренда яхт в Сочи.

Какое судно выбрать и куда отправиться?

Преимущество аренды заключается в том, что заказчик может выбрать судно любого размера – от небольшого (для 1–2 человек) до вместительного катамарана для многочисленной компании. Ориентироваться нужно только на свои предпочтения: если в планах – отдых на свежем воздухе, подойдет парусная яхта, а если хочется чего-то необычного – можно арендовать тримаран (судно имеет несколько плавучих баз) или катамаран.

Что касается маршрута морского путешествия, то здесь заказчик ничем не ограничен. Можно воспользоваться как проверенными маршрутами, так и отправиться в уникальное путешествие. Но, конечно, не нужно забывать о безопасности: при планировании морских приключений важно учитывать время года, погодные условия, законодательные требования и некоторые другие моменты.

Что понадобится в путешествии?

Отправляясь в путешествие на яхте, следует позаботиться о наличии всех необходимых документов – прав, лицензий и виз (если планируется пересечение границы). Также на яхте совершенно необходимы:

  • средства защиты от солнца (очки, солнцезащитный крем, головные уборы и соответствующая сезону одежда);
  • аптечка;
  • купальные принадлежности.

Особое внимание уделяется обуви. Для того, чтобы избежать порчи палубы, рекомендуется выбирать обувь без каблука. Также она должна иметь подошву белого цвета. Поскольку на яхте отсутствуют вместительные багажные отделения, лучше брать с собой мягкие чемоданы.

Нюансы аренды яхты

Арендовать яхту несложно, однако пребывание на судне имеет некоторые особенности. В частности, нужно учесть следующее:

  • чаще всего сдача судна происходит понедельно (но возможна и краткосрочная аренда);
  • уборка и таможенные платежи оплачиваются арендатором;
  • количество гостей ограничено (определяется грузоподъемностью судна).


Если в путешествие отправляется один человек или пара, можно арендовать не все судно, а каюту. Это отличный способ сокращения расходов на аренду, но, конечно, минус заключается в том, что на яхте будут находиться посторонние люди.

Получение прав на управление судном

Аренда судна без команды – более экономичный и при этом более романтичный вариант. Но для этого потребуется получить специальный международный сертификат. Позаботиться о его получении следует заранее: сертификат выдается после обучения в школе и успешной сдачи экзаменов.

Аренда яхты – отличная возможность совершить по-настоящему незабываемое путешествие. Главное – заранее подготовиться (арендовать судно рекомендуется не менее чем за 1 месяц до начала поездки) и учесть все нюансы.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Металлурги спасают себя сами

«Норникель» и «Алроса» надеются обойтись без государственной поддержки, хотя не исключают падения продаж из-за вызванных коронавирусом кризисных явлений

Токенизация упростит бизнесу доступ к ликвидности

Участники рынка надеются на максимально быстрое принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах»

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года
Новости партнеров

Tоп

  1. Китайские СМИ: Пекин готов сбросить американский госдолг и запустить собственный печатный станок
    Если Вашингтон перегнет палку с «наказанием» Пекина за коронавирус, китайцы могут продать ценные бумаги Казначейства США и начать собственную политику количественного смягчения
  2. «Наша отрасль, как правило, падает в пять раз больше, чем ВВП»
    Артур Согомонян, генеральный директор компании «Фомлайн», крупнейшего производителя эластичного пенополиуретана, рассказал о ситуации в своем бизнесе
  3. Билет с привилегиями
    Коронакризис вызвал сильное сжатие железнодорожных перевозок людей и грузов, что привело к урезанию инвестпрограммы РЖД. Возобновилась дискуссия о внедрении новых принципов взаимоотношений с грузоотправителями на основе модели «вези или плати»
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама