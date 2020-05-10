Коронавирус: 5,5% роста и 11 тысяч вновь заболевших, вирус «молодеет»

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой вирусной инфекции, число за за минувшие сутки в России выявлено 11 012 человек, что на 5,5% больше, чем накануне. Общее число заболевших по стране перевалило 200-тысячный рубеж – их насчитывается, по официальным данным, 209 688 человек. При этом 42,4% новых носителей – «бессимптомные».

Выздоровели, по данным на утро 10 мая, 34 306 человек, из них за последние сутки – 2 390 человек.

Летальных случаев зафиксировано с начала пандемии 1915, за сутки – 88.

По-прежнему, самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 – в Москве, здесь выявлена практически половина от числа инфицированных по стране. За сутки «подтвержден 5551 новый случай заражения коронавирусной инфекцией», - сообщил столичный оперативный штаб. Всего в городе к этому моменту насчитывается 109 740 случаев заражения.

За минувшие сутки из столичных клиник выписаны, по данным заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, 1011 человек. Общее число выздоровевших – 13790 человек.

Но если ранее отмечалось, что наиболее подвержены вирусу пожилые люди, то теперь можно констатировать, что коронавирус в Москве значительно «помолодел» – около 80% вновь заразившихся – люди возрастом до 65 лет, из них, по данным оперативного штаба,

42, 7% – от от 18 до 45 лет;

36,7% – от 46 до 65 лет;

5,6% – дети.

И лишь 15% заболевших старше 65 лет.