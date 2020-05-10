В Роспотребнадзоре спрогнозировали, убьет ли лето коронавирус

Возбудитель коронавируса, который сегодня терроризирует практически весь мир, не любит жару, подтвердили вирусологи. Но свою активность он теряет только при температуре выше 30 градусов, особенно под солнечными лучами. И «терпеть не может» засушливую погоду. Об этом «Российской газете» рассказали в Центре молекулярной диагностики ЦНИИЭ Роспотребнадзора.

Если лето в России действительно будет экстремально теплым, как прогнозируют синоптики, есть шанс, что высокие температуры приостановят распространение инфекции.

При этом специалисты предупреждают – это касается только контактной передачи коронавируса через окружающую среду. В человеческом теле он абсолютно адаптировался, и живет при более высокой температуре. Так что возможность заразиться воздушно-капельным путем останется.

Полностью коронавирус «умирает» при температуре плюс 70 градусов.

По прогнозу синоптиков, Россию уже в ближайшие две недели накроет аномальная жара с дефицитом влаги, что в летний период может привести к засухе. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, уже сейчас условия для почвенной засухи сформировались в Крыму и Краснодарском крае, Курской, Белгородской, Калужской и Брянской областях, а также в некоторых других регионах страны.

В столичном регионе, правда, на предстоящей неделе ожидается не жара, а наоборот, откат к более низким температурам и дожди. Единственный день, когда погода порадует москвичей практически летним теплом – вторник, 12 мая. В этот день в городе воздух может прогреться до 24 градусов. А далее тепла в столице можно ожидать лишь к 20 мая.