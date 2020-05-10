Коронавирус вернулся в китайский Ухань

В городе Ухань, из которого пандемия и распространилась по Китаю, а потом и всему миру, зафиксирован новый пациент с COVID-19. Причем, как сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй, заболевание протекает у него в тяжелой форме. Где зараженный мог «подцепить» инфекцию, не уточняется.

Всего, по данным комитета, в провинции за сутки выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом, все бессимптомные. Специалисты держат под контролем 616 потенциальных носителей инфекции.

Накануне в Китае сообщили еще об одном заболевшем – в Тяньцзине. При этом в сообщении подчеркивалось, что на сей раз вирус – «завозной». Но в тот же день было выявлено еще и 15 «бессимптомных» заразившихся.

Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР распространил информацию о том, что всего в Китай въехали с коронавирусом уже 1681 человек. При этом, как отмечается в сообщении, все они живы, 1505 человек поправились, остальные 176 человек еще не выздоровели, а состояние 4-х –тяжелое.

Статистику о бессимптомных случаях заражения в Китае начали только 1 апреля. Не включаются в официальные данные и те, у кого тест на нуклеиновую вирусную кислоту положительный, но симптомы заболевания отсутствуют. Только когда появляются реальные клинические проявления, эти пациенты пополняют китайскую статистику.

Именно в занижении числа заболевших и сокрытии реальной информации о ситуации с COVID-19 и обвиняли КНР Соединенные Штаты. Напряжение настолько сильно, что едва не переросло в новую торгово-финансовую войну. Трамп грозил наказать Китай новыми торговыми санкциями, а в ряд сенаторов даже предлагал списать часть долга по гособлигациям США, в которые вложены резервы Центробанка. В ответ Китай дал понять, что может устроить грандиозную распродажу американских трежерис, что неминуемо обвалит не только рынок ценных бумаг США, но и доллар.