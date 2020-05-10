«Фея» (фильм, Россия, 2020)

Анна Меликян — один их самых незаурядных авторов современного российского кинематографа. Свидетельством тому — высшие награды в Берлине, в Карловых Варах, в Санденсе и в Сочи. Хотя фестивальные лавры лишь до известной степени точный камертон таланта автора, но вот у Меликян действительно особый дар. Она умеет снимать на вид простодушное и легкое так называемое зрительское кино, но одновременно абсолютно авторское, очаровывающее критиков, цепляющее не банальными историями, жизненной достоверностью и какой-то невероятной притягательностью героев. Тут Меликян плоть от плоти своего мастера, добросовестная продолжательница дела Сергея Соловьева.

«Фея» — большое завершающее полотно триптиха о трепетных, не от мира сего героинях нашего времени. Первые две работы — «Русалка» (2007) и «Звезда» (2014) — безусловно вершины в обширной киновселенной режиссера. Меликян вновь делает сюжетообразующим персонажем прекраснодушную дуреху, на этот раз, московскую акционистку (Екатерина Агеева). Ее альтер-эго — харизматичный беззастенчивый прагматик, холеный божок столичной элиты (Константин Хабенский). Кроме того, в фильме головокружительная галерея персонажей второго плана, сыгранных звездами. Лучшая из них — Ингеборга Дапкунайте (сухарь-чиновница), мягкая почти прозрачная Алиса Хазанова (детский психолог), не показывающий своего лица из-под капюшона Юрий Борисов (главарь банды), алармичный Владимир Мишуков (бизнес-партнер), безбашенная революционерка Мария Шалаева (предводительница активисток). Солидный хронометраж «Феи» позволяет развернуться всем. Как, впрочем, и самой Меликян, густо замешавшей краски на своем холсте в жанровой, сценарной и операторской эклектике, берясь за опасные для любого российского режиссера темы православия и веры, трансцендентного и злободневного, темы таких социальных явлений, как акционизм и фашизм.

Полуголая измазанная псевдокровью Таня Триер спасается после облавы полиции, разгоняющей акционисток, учинивших в центре Москвы арт-акцию по типу известной группы Femen. Ей открывает дверь в дорогую машину девочка, дочь Евгения Войгина, создателя лучших компьютерных игр в стране. Так начинается история отнюдь не романтических отношений идеалистки Тани, у которой от улыбки не закрывается рот, а на уме дикие фантазии о съёмках у Ларса фон Триера (у него она позаимствовала себе псевдоним) и циничного Евгения, который родился в день смерти Андрея Рублева (это отдельное эзотерическое ответвление истории про реинкарнации и православие).

Войгин должен выпустить очередную «бомбу» на рынок, православную игру «Коловрат». Под таким же названием с символикой русской свастики в Москве орудует фашистская группировка, зачищающая Русь от несловян: свои расправы молодчики снимают на камеру и выкладывают в сеть.

Фото КиноПоиск

Ничего себе замес, да? А разве жизнь в России не такая вот настоянная столетиями мутная бражка из абсурда, религии, мистики, самых благих и буйных идей и чудовищного их воплощения? У Меликян получилось мощное высказывание о современной России и очень личная драма успешного человека с прожженной душой, но вроде не совсем безнадежного (определенно лучшая за последние пять лет роль Константина Юрьевича Хабенского). Рядом с героем не то ангел, не то фея, человек смеющийся с порхающей душой. Их битва — не за жизнь, а за любовь в самом широком смысле. Да поможет нам всем бог или хотя бы регрессолог.

для кого: всем верующим и неверующим Фомам

Мисс Скарлет и Герцог (сериал, США, 2020)

Кадр из сериала «Мисс Скарлет и Герцог» Фото КиноПоиск

Энергичная Элизабет Скарлет в исполнении Кейт Филлипс, за которой уже устойчиво закрепилось амплуа ярких героинь костюмных драм («Аббатство Даунтон», «Корона») — бойкая барышня, воспитанная своим отцом свободной и бесстрашной, практически в духе назревающей в Европе женской эмансипации (первым собраниям суфражисток будет посвящена одна из серий фильма). Но неожиданно отец умирает, и мисс Скарлет осталается без средств к существованию. И несмотря на активное сватовство богатых женихов и реальную возможность замужества, Элизабет не хочет следовать принятым в обществе стандартам для женщин, чтобы уйти от финансовых проблем.

Она решает продолжить дело отца, бывшего полицейского, а в последние годы — частного сыщика, благо он передал дочери все свое умение и знания. Элизабет называет себя частным детективом, открывает контору, оставив имя отца в названии: ведь женское имя в ту пору на вывеске было попросту невозможно. С этого момента начинается крестный поход мисс Скарлет за свою профессиональную репутацию, право женщины быть хотя бы замеченной обществом, как самостоятельно работающий детектив. Инспектор Веллингтон, друг Элизабет с юности и ученик ее отца — единственный мостик в профессиональную среду сыскного дела. Она ходит за инспектором Веллингтоном по пятам, а он то вежливо, то грубо отмахивается и прогоняет назойливую даму из моргов и с кровавых мест преступлений. Однако вскоре инспектор убеждается в наличии у Скарлет таланта и смелости в расследовании криминальных историй. Но она, увы, женщина! Поэтому и полицейский участок, и свидетели вместе с фигурантами дела недоумевают и посмеиваются над мисс Скарлет. И даже при всей глубокой симпатии (если не сказать больше) Уильяма к Элизабет, признать ее заслуги ему дается с огромным трудом.

Как вы уже поняли, феминистический горн дудит без устали в этой в целом неплохо поставленной костюмной драме. Поэтому чувствительным особам, у которых от упоминания о женских правах начинается аллергия, советуем воздержаться от просмотра. Для остальных же отметим, что американские создатели изрядно постарались воссоздать эпоху и пресловутую английскость. Так, на роли были приглашены только британские актеры, их персонажи весьма колоритны (один только чернокожий воришка с иудейским именем Моисей чего стоит).

Фото КиноПоиск

Хороши и костюмы, и интерьеры, и куртуазные манеры героев, и даже вкрапление подобия язвительных английских шуток, традиционно пропитанных нескрываемой франкофобией: «Нельзя изменить людей, убивая их. Мы же не французы». В совокупности все это — прежде всего очаровательное, нежели интригующее зрелище, вряд ли способное удивить любителей хорошей детективной прозы. Но для пары вечеров у камина с бокалом хорошего ирландского виски вполне сгодится.

для кого: ценителям костюмных детективов и эстетики викторианской Англии