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Президент России разъяснил, каким должен быть патриотизм

Москва, 10.05.2020

Владимир Путин заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия», что «патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед».  Фрагмент интервью появился в социальной сети на страничке ведущего программы Павла Зарубина.

Президент подтвердил, что именно патриотизм – та национальная идея, которая сплачивает народ, но при этом он подчеркнул, что «патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым».

По словам Путина, не нужно «все время хвататься только за наше героическое прошлое», залог успеха – в том, чтобы смотреть вперед, «в наше не менее героическое и успешное будущее».

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