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Советы и рекомендации по выбору удобной обуви

Москва, 10.05.2020
Какая обувь считается «правильной»? Конечно же та, которая сочетает в себе удобство, качество и стиль. Обувь сильно влияет на самочувствие человека, ведь от этой части гардероба зависит то, насколько в течение дня будет комфортно, будут ли болеть и уставать ноги и спина и так далее.
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Но сейчас, в условиях пандемии, нельзя прийти в торговый центр и начать выбирать подходящие кроссовки или туфли, ведь все магазины закрыты. В таком случае на помощь приходит интернет магазин обуви, где можно найти интересующие модели в любой палитре цветов и ценовой категории.

Критерии выбора хорошей обуви

  • Материал. Первым делом стоит узнать, из чего сделана обувь. Для повседневной носки подойдут изделия из натуральных материалов, к которым относится кожа, замша и другие. Только в таком случае ноги будут "дышать", ведь обувь должна держать форму, а с этим хорошо справляются синтетические материалы, которые так любят производители. Синтетика подойдет для очень редкого ношения, но не на постоянной основе. Говоря о спортивной обуви, тут уже можно поискать модели, сшитые из легкого материала, например, хлопка.
  • Мягкость. Внутри обуви всё должно быть мягким, нигде не давить. При покупке стоит обращать внимание не на стельку, ведь ее можно заменить, а на те части которые облегают стопу и ногу.
  • Хорошая подошва. От того, насколько гибкая подошва, зависит комфорт во время хождения, а так же внешний вид обуви. Плохой материал подошвы можно распознать так: согнуть обувь пополам в обе стороны, и, если она будет плохо тянуться и деформироваться, то ее брать не стоит.
  • Правильная стелька. Людям с плоскостопием или с другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата важно носить правильную обувь. Если врачом не назначена индивидуально выполненное изделие, то в магазинах стоит подбирать обувь с анатомической или ортопедической стелькой.
  • Устойчивость. Если обувь на шпильке или каблуке, то важно, чтобы она была правильно изготовлена. То есть, каблук должен выдерживать вес девушки, при ходьбе он не должен раскачиваться. Если обувь некачественная, то есть риск, что при ходьбе каблук просто отвалится.

Покупать обувь нужно с умом, ведь от этого действительно зависит и комфорт, и здоровье. Если модель очень понравилась, а подходящего размера нет, то стоит подыскать что-то другое, ведь обувь, не подходящая по размеру, не доставит никакого удовольствие при ходьбе.

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