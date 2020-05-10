Ученые призвали перестать мечтать об иммунитете от коронавируса

Американские ученые предупреждают – выработка коллективного иммунитета ни в одной из стран до конца текущего года невозможна.

Для того, чтобы появился коллективный иммунитет, нужно, чтобы устойчивость к нему получили вследствие болезни либо вакцинации 70% населения, напоминают ученые кафедры эпидемиологии Школы медицины Джона Хопкинса (медицинского учебно-исследовательского подразделения Университета Джонса Хопкинса). Сегодня во всем мире подтверждено более 2,5 миллионов случаев заболевания COVID-19. Но вакцины еще нет. А, как показывают исследования, замечают эпидемиологи, по состоянию на начало апреля 2020 года коронавирусом было инфицировано не более 2-4% населения любой из стран. Так что говорить о приобретении коллективного иммунитета не приходится.

К примеру, в США, чтобы достичь необходимого порога в 70% без вакцины, должны заразиться более 200 миллионов человек. При нынешних темпах распространения коронавируса в стране – с более чем 25 000 подтвержденных случаев в день – это может произойти не ранее 2021 года. Но, если будут сохраняться и ежедневные показатели смертности, к тому времени умрут более полумиллиона американцев.

Даже в самых «горячих точках», таких, как Нью-Йорк, наиболее сильно пострадавших от пандемии, сейчас число заболевших – максимум 15-21% от общего числа жителей. При этом уже 17,5 тысяч из более, чем 8-миллионного населения города умерли, пока это 1 на каждые 500 жителей.

Но есть те, кто придерживаются идеи «контролируемой добровольной инфекции» сродни «партиям ветряной оспы» 1980-х гг. Между тем, отмечают ученые, коронавирус в 100 раз более смертоносен, чем ветряная оспа - та никогда не убивала более 150 человек в год, а COVID-19 уносит почти 2000 жизней в США каждый день. Эпидемиологи предупреждают – тот, кто идет на ставшие в последнее время популярными у американцев «коронавирусные» вечеринки, не только увеличивает собственные шансы отправиться в могилу в следующем месяце, но и подвергает такой опасности близких и друзей.

По мнению ученых Школы медицины Джона Хопкинса, пандемия все еще только начинает разворачиваться. И единственная панацея от коронавируса – вакцина.