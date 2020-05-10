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В Минпросвещения рассказали, когда и как начнется новый учебный год

Москва, 10.05.2020

Нынешний учебный год завершается в российских школах досрочно и дистанционно.  Но следующий начнется вовремя, 1 сентября. В это день ученики пойдут в школу, обучение пойдет в обычном очном формате, рассказал замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».  

Он отметил незаменимость живого контакта ученика и учителя, и высказал мнение что полный переход на дистанционное образование «не произойдет при нашей с вами жизни точно».

Тем более, что пока, по словам замминистра, технически готовы к дистанционному обучению по всему спектру преподаваемых дисциплин только 15% российских школ.

«Порядка 700 тысяч детей сегодня, по которым мы знаем, в стране отсутствует компьютер или гаджеты для дистанционного обучения», - сказал Глушко.

В связи с этим Минпросвещения дало рекомендацию выставить годовые оценки не по результатам дистанционного обучения, а по тем итогам, которые сложились к моменту введения режима самоизоляции.

Кроме того, Министерство просвещения дало рекомендацию завершить обучение 1-8 классов до 15-16 мая, обучение 10 классов - до 30 мая, 9 и 11 классов - до 5 июня. Но окончательное решение должны принять в регионах.

Если же ситуация с распространением коронавируса ухудшится, в этом году возможна отмена основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников, сообщил Глушко.

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