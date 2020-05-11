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Россия стала третьей по числу инфицированных коронавирусом страной в мире

Москва, 11.05.2020

Россия заняла третье место в одном из наименее желательных рейтингов  — числа инфицированных коронавирусом в мире. К такому выводу пришло агентство ТАСС, чьи журналисты сравнили между собой данные официальной статистики подтвержденных случаев заражений, публикуемые властями различных стран.

Первое место в тревожной статистике занимают США с числом инфицированных почти 1,4 млн человек. следующей идет Испания: 224390 зафиксированных случаев наличия инфекции по данным на 10 мая.

Россия оказалась на третьем месте с подтвержденным числом инфицированных коронавирусом 221 344, сообщает ТАСС утром 11 мая.

Агентство указывает, что в Великобритании и Италии, по данным на 10 мая, число инфицированных составляло 219 183 и 219 070 соответственно.

За последние сутки в РФ выявлено 11 656 заболевших (за предыдущие сутки 10 817), из них в Москве с ее наибольшим числом инфицированных - 6169 человек.

Всего в Москве - 115909 выявленных случаев коронавируса, в Московской области - 21637 (+1079), в Санкт-Петербурге 7711 (+307), в Нижегородской области - 4733 (+291), в Республике Дагестан - 2772 (+119), это пятерка регионов с наибольшим числом инфицированных.

Число заболевших продолжает прирастать, но коэффициент распространения коронавирусной инфекции уже два дня держится на уровне 1,04, перед этим он составлял 1,06.

Этот коэффициент показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до своей изоляции. В Москве он снизился в понедельник до 0,96 - с 1,02 в воскресенье. Такие данные приводит ТАСС на основе сведений из федерального оперативного штаба.

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