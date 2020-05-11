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Курс доллара: для рубля приготовили важную новость

Москва, 11.05.2020
#Курсы валют
  • Курс доллара: для рубля приготовили важную новость

Алексей Павлишак/ТАСС

Курс доллара завершил снижением к рублю в межпраздничную неделю мая. При этом в начале недели  рубль снижался к доллару - до 75,97 руб. и к евро - до 83,06 руб. Однако затем нацвалюта вернулась выше уровней закрытия прошлой недели.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю снижался на 1 рубль до уровня 73,4 руб., евро — на 1,9 рубля до 79,6 руб.

Основным фактором курсовой динамики рубля стал рост нефтяного рынка выше уровня 30 долларов за баррель сорта Brent – в район максимумов с середины апреля.

Сохранившиеся пока высокими продажи валюты ЦБ РФ также оказывали поддержку курсу российской валюты.

На предпраздничных пятничных торгах, в пользу рубля сыграл спрос на риск из-за смягчения напряженности между США и КНР, вечером подкрепленный американской трудовой статистикой - худшей в истории, но оказавшейся лучше прогнозов.

Поддержка российской валюте пришла и от словесных интервенций. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, в частности, заявила, что суть бюджетного правила менять нельзя, как-то серьезно корректировать цену отсечения нефти сейчас также не актуально. Благодаря бюджетному правилу накоплены средства ФНБ, которые можно использовать для того, чтобы компенсировать падение нефтегазовых доходов для бюджета, пояснила она.

При этом Банк России допускает вариант снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов, то есть, на 1 процентный пункт, на следующем заседании в июне, также заявила она.

Впрочем, более важную новость для рубля приготовили в Минфине. В ведомстве сообщили о трехкратном росте продаж валюты по бюджетному правилу - ежедневный объем составивит примерно 11,4 млрд рублей на период с 13 мая по 4 июня.

Доходность большинства торгуемых госбумаг в пятницу вышла к уровням конца февраля, предварявшим обвал глобальных рынков, спровоцированный пандемией коронавируса и мерами борьбы с ней, сообщает Рейтер.

У 10-летних ОФЗ она достигла значения 5,99% годовых, на 13 базисных пунктов ниже вчерашнего закрытия.

В целом на текущей, короткой из-за майских праздников, неделе ОФЗ вели себя достаточно спокойно. Минфин при этом планово не проводил первичное размещение госбумаг.

Поддержкой рынкам остается и сверхмягкая денежная и стимулирующая политика крупнейших мировых регуляторов и государств для поддержки пострадавших от пандемии населения и бизнеса - часть этих ресурсов перетекает и в высокорискованные сегменты.

По прогнозу Сергея Дроздова из ГК "Финам", динамику рубля в мае во многом будут определять действия Минфина.

"Для рубля, находящегося под присмотром Центробанка, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке в среднесрочной перспективе означает сохранение диапазона 72,60-75 по отношению к американскому доллару. В пользу данного сценария говорят и действия Минфина, объявившего в пятницу о продаже валюты на открытом рынке. Так, по заявлению ведомства, в рамках бюджетного правила, объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния, в период с 13 мая по 4 июня возрастет почти в три раза и будет эквивалентен 193,1 млрд рублей, ежедневный объем составит 11,4 млрд рублей", - отмечает он.

По мнению Богдана Зварича из Промсвязьбанка, покупки рубля сдерживают цены на нефть, которые пока не могут устойчиво закрепиться выше 30 долл. за баррель Brent.

"Неспособность же рынка энергоносителей закрепиться выше 30 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent сдерживает покупки в рубле. В результате, прошедшую короткую неделю пара доллар/рубль провела в диапазоне 73 – 75 рублей. Отметим, что выход из сложившегося коридора может дать направление дальнейшему среднесрочному движению американской валюты", - прогнозирует аналитик. 

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