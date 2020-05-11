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Прогноз погоды: синоптики предупредили о резком похолодании и новом климатическом кульбите

Москва, 11.05.2020
  • Прогноз погоды: синоптики предупредили о резком похолодании и новом климатическом кульбите

Валерий Шарифулин/ТАСС

Погода в России продолжает оставаться очень нестабильной. С начла года, россиян от температурных перепадов регулярно бросает то холод, то в жар. При этом последний месяц календарной весны продолжит этот неутешительный тренд.

Так, согласно новому прогнозу синоптиков, после относительно стабильной и умеренно тёплой погоды, которая пока наблюдается на Русской равнине, уже на этой неделе жителей центральных регионов страны ожидает очередной климатический кульбит, который приведёт к резкому похолоданию. При этом Урал и Сибирь накроет аномальная жара.

Погода в Центральном федеральном округе. Синоптики предупрежадют о сильном похолодании

По прогнозу синоптиков в регионах Центрального федерального округа, где пока температурный фон держится на уровне плюс 20-25, уже вечером во вторник, 12 мая станет существенно прохладнее. Как поясняют метеорологи, пока над Скандинавией и Баренцевым морем располагается центр очень глубокого циклона и ложбина низкого давления сориентирована на европейскую территорию.

Поэтому до завтра в регионах ЦФО, в частности, в Тверской и Тульской областях ещё будет тепло, а, например, в Курской и Белгородской областях – жарко.

В ночь на 13 мая вся европейская часть России окажется под влиянием холодных атмосферных воздушных масс, из-за чего во Владимирской и Рязанской областях к утру среды, 13 мая столбики термометров упадут сразу на 10 градусов.  

«Произойдёт, так называемый обвал холода, обрушение температурных показателей буквально в течение нескольких часов, – рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. – Как минимум до выходных вся европейская часть страны окажется во власти осеннего холода, а температура будет значительно ниже нормы».

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозам синоптиков, в Москве помимо похолодания ожидается ветреная погода, которая сохранится до конца предстоящей недели. В связи с этим в региональном Управлении МЧС РФ посоветовали москвичам обходить любые шаткие конструкции, а также не укрываться от дождя под деревьями и не парковать вблизи них машины.

При этом ещё во вторник, в столице будет жарко – на солнце воздух может прогреться до плюс 27 и даже выше. По словам Вильфанда, в понедельник-вторник москвичи словно на машине времени «перенесутся в июнь».

Однако, начиная со среды в регионе, как и во всём Центральном федеральном округе произойдёт резкая смена климатической ситуации. Согласно данным метеорологов, в период с 13 по 19 мая в Москве и Подмосковье на смену климатическую лету придёт климатическая осень со всеми характерными для этого времени года атрибутами – пониженным температурным фоном, продолжительными и обильными осадками, а также усилением ветра. При этом в ночные часы погодные градусники покажут всего плюс 3-6, днём – плюс 10-13.

Очередной климатический кульбит погода совершит уже в последней декаде мая, когда в столичный регион вернётся тёплая погода, а воздух вновь начнёт прогреваться до плюс 20-25.

Погода в Сибири и на Урале. Синоптики предупреждают об аномальной жаре

Зато в азиатской части России благодаря антициклону будет очень жарко. Так, настоящий летний зной прогнозируется в Сибири, которая в последнее время неожиданно стала одним из самых тёплых мест страны. В частности, в Новосибирской области почти до конца мая будет ярко светить солнце, а воздух местами станет прогреваться до плюс 28-29, что значительно выше климатической нормы.

Летняя погода ожидается и в Омской области. Здесь синоптики прогнозируют плюс 32 в тени и выше 35 градусов нуля на солнце. В Томской области также летний зной – плюс 27-29. Правда, во второй половине месяца в этот регионе станет значительно свежее – столбики термометров опустятся до плюс 20, а к концу мая – до плюс 14-15. При этом возможны сильные осадки, как в виде дождя, так и в виде града.

Аномальная жара накроет Урал. Так, в Свердловской области воздух в период с 11 по 20 мая днём будет прогреваться до плюс 18-28. При этом местами возможны сильные дожди и усиление ветра. Например, всю предстоящую неделю будет заливать Екатеринбург, Алапаевск, Нижний Тагил, Асбест, и Полевской.

В последней декаде последнего месяца календарной весны в Свердловской области вновь распогодится, небольшой ветер разгонит облака, выглянет солнце, а воздух прогреется до плюс 20. В Челябинской области, по прогнозу синоптиков, до конца месяца климатическая ситуация будет более спокойной – сильных температурных качелей не ожидается, осадки будут умеренными, а атмосферное давление стабильным.

Жарко в ближайшие 10 дней будет в Тюменской области, на юг Красноярского края, а также в Хакасии, Забайкалье и Тыве. Здесь из-за очень тёплой, сухой погоды сохраняется очень высокий риск возникновения лесных пожаров.

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