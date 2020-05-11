Самые распространенные комбинации покера

Базовой разновидностью покера является Техасский Холдем. Для победы надо просто собрать сочетание карт лучше, чем у соперника.

Для игры в Техасский Холдем используется стандартная колода, состоящая из пятидесяти двух карт. Все участники получают по две карты, а потом на протяжении последующих раундов на столе показываются пять общих дополнительных карт. Участник составляет наилучшее сочетание из этих семи карт и пользуется им в игре.

Для составления комбинаций карт в покере используются различные способы. Они могут собираться из двух своих карт в сочетании с тремя совместными, из одной своей и четырех общих карт, а также из пяти совместных карт.

Иерархия комбинаций карт Техасского Холдема базируется на статистике. Вероятность сбора слабой комбинации выше, чем шансы на составление старшей комбинации. При этом сильная комбинация во всех случаях превосходит слабую. Например, две пары троек и двоек в любой ситуации бьют пару тузов, тогда как флэш в любой ситуации сильнее стрита. Количество покерных комбинаций составляет всего около десятка, так что их запоминание не вызывает никаких трудностей.

По рангу комбинации покера по картам выстраиваются следующим образом: