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Самые распространенные комбинации покера

Москва, 11.05.2020
В настоящее время известно примерно сто видов покера и множество стратегий для любого из них. Все эти виды объединяет основная цель – завладеть максимальным числом фишек.
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Базовой разновидностью покера является Техасский Холдем. Для победы надо просто собрать сочетание карт лучше, чем у соперника.

Для игры в Техасский Холдем используется стандартная колода, состоящая из пятидесяти двух карт. Все участники получают по две карты, а потом на протяжении последующих раундов на столе показываются пять общих дополнительных карт. Участник составляет наилучшее сочетание из этих семи карт и пользуется им в игре.

Для составления комбинаций карт в покере используются различные способы. Они могут собираться из двух своих карт в сочетании с тремя совместными, из одной своей и четырех общих карт, а также из пяти совместных карт.

Иерархия комбинаций карт Техасского Холдема базируется на статистике. Вероятность сбора слабой комбинации выше, чем шансы на составление старшей комбинации. При этом сильная комбинация во всех случаях превосходит слабую. Например, две пары троек и двоек в любой ситуации бьют пару тузов, тогда как флэш в любой ситуации сильнее стрита. Количество покерных комбинаций составляет всего около десятка, так что их запоминание не вызывает никаких трудностей.

По рангу комбинации покера по картам выстраиваются следующим образом:

  • Старшая карта. Это наиболее слабое сочетание. Если игрок и оппонент не составил ни одну из перечисленных ниже комбинаций, то победу обеспечивает своя старшая карта.
  • Пара. Это две одноранговых карты разных мастей, например, пара валетов. Если игрок и его оппонент не попали в борд, то пара валетов из пяти дополнительных карт является общей для них.
  • Две пары. Данная комбинация составляется из двух пар карт, имеющих одно достоинство.
  • Трипс или сет. Данное сочетание состоит из трех одноранговых карт. Когда сочетание состоит из своего валета и еще двух валетов из доски – это трипс. Когда игрок собрал трех валетов, два из которых из своей руки, у него сет. По силе два этих сочетания равны.
  • Стрит. Данная комбинация представляет собой карт разных мастей, идущих в порядке возрастания. К примеру, разномастные четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка. Составить стрит можно и с использованием одной своей карты, дополнением которой станут четыре общих.
  • Флэш. Это пять одномастных карт в любой последовательности. Например, пиковый флэш может состоять из двойки, четверки, шестерки, восьмерки и короля пик.
  • Фул-хаус. Это сочетание, состоящее из двух карт одного ранга и трех – другого. Когда оба игрока составляют такую комбинацию, побеждает тот из них, у которого три одинаковые карты являются старшими по достоинству.
  • Каре. Данная комбинация включает в себя четыре карты одного ранга.
  • Стрит-флэш. Данная комбинация включает в себя пять одномастных карт, расположенных по порядку, то есть представляет собой одномастный стрит.
  • Роял флэш. Это наиболее сильное сочетание, составленное из пяти одномастных карт от десятки до туза.
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