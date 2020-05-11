Возвращение в реальность

Всероссийские «нерабочие дни» завершаются

Россия нарастила темпы тестирования на коронавирус до 170 тысяч в день и теперь может выявлять заражение на ранней стадии. Так что всероссийские коронаканикулы отменяются с 12 мая, а решение о запуске тех или иных предприятий и смягчении режима ограничений будет приниматься главами регионов. При этом, как подчеркнул в очередном телеобращении к гражданам Владимир Путин, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока, разумеется исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Что касается того, кто же в первую очередь возобновит работу, то акцент сделан на базовых отраслях экономики: строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, связи, энергетике, добыче полезных ископаемых. По словам президента, в этих отраслях занято значительное количество работников. Кроме того, есть еще один немаловажный аспект: работа большей части организаций в этих сферах не связана с прямым взаимодействием с потребителями, а значит, проще соблюдать санитарные нормы.

Однако решения по конкретным предприятиям будут приниматься точечно, на местах: руководителями регионов с учетом рекомендаций санитарных врачей. И если возобновить работу не представится возможным, то продолжится простой. При этом у властей остается принципиальное требование – сохранение заработной платы сотрудникам.

Полтора месяца тому назад мы с удивлением и целым спектром других эмоций узнали о такой невиданной вещи, как нерабочая неделя из-за эпидемии, и стали жить в новой реальности, по большей части неудобной и даже страшной. Число нововведений за короткий период превысило способность обычного человека справиться с ними без стресса, помимо стресса от опасности заражения коронавирусом, болезней и смертей.

Теперь начиначется, объявлен по крайней мере, период возвращения в привычную реальность. Впрочем, обычным его тоже, конечно, не назовешь. Менее ординарной становится и щедрость государства.

Беспрецедентный пакет

Для поддержки экономики и граждан будет запущен новый пакет мер. Президент подчеркнул, что сейчас, когда страна только начинает выходить из режима ограничений, а у бизнеса и граждан накопилось немало проблем, необходимы дополнительные меры и, в частности, прямая помощь гражданам.

Владимир Путин напомнил, что семьям, имеющим право на материнский капитал, с апреля по июнь предусмотрены дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка. А если один из родителей потерял работу в период пандемии – еще по 3 тысячи на каждого несовершеннолетнего члена семьи. Нуждающиеся семьи, в которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет включительно. Причем не с 1 июля, а с 1 июня.

«Обращаю внимание, такие выплаты начисляются, как и говорил в Послании, с начала текущего года. Таким образом семья, подав заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года. В среднем (подчеркиваю: в среднем) это 33 тысячи рублей на одного ребёнка, и такая семья в дальнейшем будет получать регулярные выплаты уже ежемесячно. В среднем по стране это порядка 5,5 тысячи рублей на одного ребёнка в месяц», - сообщил президент.

Кроме того, вдвое будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком: с 3375 рублей до 6751 рубля. Его получают неработающие граждане, в том числе молодые родители-студенты. Но это – точечные меры. Однако на этот раз власти решили выйти за рамки отдельных групп.

«Уже говорил о дополнительных выплатах на каждого ребёнка до трёх лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много семей, у которых этого права нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть, до той даты, с которой введён новый порядок предоставления материнского капитала, в том числе и на первого ребёнка», - отметил президент.

Раньше такие семьи, по сути проходили «мимо кассы». Теперь Владимир Путин ввел выплаты и для них.

«В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в 5000 рублей. Причём не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом. Таким образом, выплаты по 5000 рублей на ребёнка в месяц теперь смогут получать все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет», — пояснил российский лидер.

Более того, не обошли вниманием и других родителей: с 1 июня на каждого ребенка в возрасте от 3-х до 15-ти лет включительно будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей. Уже с 12 мая заявление на получение единовременной помощи можно будет подать через Госуслуги или отделение ПФР.

Это нововведение среди мер поддержки действительно можно назвать широкомасшабным. Таким образом, с учетом сегодняшних и ранее принятых решений, поддержку получат около 27 миллионов российских детей, от младенцев до школьников.

«Предложенные мною сейчас меры по поддержке граждан, социальной сферы в целом, по поддержке экономики носят абсолютно беспрецедентный, масштабный характер. Я думаю, что никогда, наверное, в новейшей истории государство не выделяло таких ресурсов на поддержку наших людей и отдельных отраслей экономики. Не припомню такого даже в сложные 2008-2009 годы — в годы мировых финансовых и экономических кризисов», — подчеркнул президент на последовавшем за обращением совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Обещано списать кредит и помогать НКО

Президент напомнил, что для предприятий малого и среднего бизнеса в пострадавших сферах, а также для социально ориентированных НКО предусмотрена прямая государственная субсидия на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май. Базовое, ключевое условие получения такой поддержки – сохранение штатной численности на уровне не менее 90 процентов на 1 апреля. Такая мера потенциально рассчитана на поддержку 4 миллионов работников.

Однако бизнесу, как подчеркнул Владимир Путин, «необходимо понимание перспективы, надо увидеть горизонт развития ситуации», что позволит принимать решения, не ограничивающиеся одним-двумя месяцами. Кроме того, особую тревогу вызывает ситуация на рынке труда: с начала апреля численность официально зарегистрированных в России безработных удвоилась, достигнув 1,4 млн человек.

Преломить опасный тренд должна в том числе запускаемая с 1 июня специальная кредитная программа поддержки занятости, которой смогут воспользоваться все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО. Потенциально программа позволит поддержать семь миллионов рабочих мест. Схема расчета доступного кредита будет проста: 1 МРОТ на 1 сотрудника в месяц, исходя из 6 месяцев. Срок погашения займа: 1 апреля 2021 года. Конечная ставка для получателей будет льготной – 2%. «Сами проценты не надо будет платить ежемесячно, они капитализируются. Кроме того, на 85 процентов кредит будет обеспечен государственной гарантией», — пояснил президент.

Но главное – если в течение всего срока действия программы предприятие-заемщик будет сохранять число сотрудников на уровне 90% и выше, после истечения срока кредита и сам он, и проценты по нему будут полностью списаны – все расходы возьмет на себя государство. Если же занятость сохранится на уровне не ниже 80%, будет списана половина суммы кредита и процентов по нему.

При этом направить полученные средства заемщик сможет и на рефинансирование ранее взятого беспроцентного «зарплатного кредита». Однако президент призвал, несмотря на наличие пространства маневра для предприятий, строго следить за реализацией программы: «…поручаю Правительству обеспечить контроль за соблюдением ключевого принципа: предприятия должны направлять полученные по кредиту ресурсы в первую очередь на обеспечение выплат заработных плат. Должны быть исключены, полностью исключены и разного рода махинации вроде создания фиктивных, так называемых «бумажных» рабочих мест или рабочих мест с зарплатами ниже МРОТ». При этом Владимир Путин добавил, что предприятия, конечно, должны софинансировать выплату зарплат за счет собственных средств.

Сбросить фискальный балласт

Второй важный аспект – налоговый. Президент напомнил, что предприятия в пострадавших отраслях уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью «гасить их затем плавно, в течение года». Однако сегодня просто переноса уже недостаточно. Поэтому российский лидер предложил полностью списать фискальные платежи за II квартал, за исключением НДС. «Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО», - подчеркнул Путин.

В подготовке нового пакета мер поддержки вспомнили не только о семьях, которых раньше господдержка миновала, но и о категории бизнеса, которую, собственно, власти и создали: самозанятых. В прошлом году 340 тысяч человек в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях решили «выйти из сумрака» и платить налоги.

«Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям работать защищённо и цивилизованно. В этой связи считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить», - заявил президент, предложив вернуть этим гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме.

При этом сейчас возможность для регистрации самозанятых действует уже в 23 регионах России. И число граждан, оформивших такой статус, превысило 650 тысяч. Для того, чтобы поддержать эту категорию, президент предложил всем ее участникам предоставить так называемый «налоговый капитал» в размере одного МРОТ: за счет него самозанятые смогут проводить налоговые платежи, не отвлекая на это собственные средства.

Налоговую поддержку получат и индивидуальные предприниматели, занятые в наиболее пострадавших отраслях: им предложено предоставить налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов.

В последнем пункте, касающемся поддержки бизнеса, Владимир Путин напомнил о работающих практически во всех субъектах Федерации госструктурах, оказывающих микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу. Президент предложил провести докапитализацию этих региональных институтов развития, не откладывая, направив на это 12 млрд рублей. Эти средства были заложены в нацпроекте «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на предстоящие годы, но, по мнению главы государства, «этот финансовый ресурс должен сработать уже сейчас, в 2020 году».

Взгляд в поствирусный мир

Резюмируя вышесказанное, президент подчеркнул, что налаживать нормальную деловую жизнь и работу предприятий придется «шаг за шагом», решая при этом стратегические задачи. В связи с этим Владимир Путин поручил Правительству приступить к разработке общенационального плана по восстановлению занятости и доходов граждан, долгосрочному развитию экономики. Смотреть дальше, чем на перспективу 1-2 месяца надо не только отдельным компаниям, но и государству в целом.

«Сразу хочу подчеркнуть задача такого плана не только в том, чтобы просто наладить ритм деловой жизни, а заметно, ощутимо продвинуться в достижении национальных целей развития, обеспечить восстановление экономики с новым качеством, за счёт кардинального улучшения делового климата, условий для работы бизнеса, глубоких структурных изменений, создания эффективных, высокотехнологичных рабочих мест во всех отраслях, запуска масштабных инвестиционных проектов, проектов инфраструктурного и пространственного развития страны», — заявил президент.

Он отметил, что такие задачи потребуют в том числе значительных финансовых ресурсов, повышения доступности кредитов для реального сектора. Поддержку в этом вопросе готов оказать Центробанк, уже снизивший ключевую ставку и выразивший готовность и дальше действовать подобным образом. Но нужен целый комплекс решений. При этом президент подчеркнул: мало разработать его, нужно еще и добиться того, чтобы поддержка дошла до конкретных адресатов. За это предусмотрена персональную ответственность.