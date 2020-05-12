Белоруссия предложила странам СНГ объединиться для создания вакцины от COVID-19

Владимир Макей – глава внешнеполитического ведомства Белоруссии – заявил, что странам СНГ необходимо в условиях пандемии объединить усилия для создания вакцины против COVID-19, а также вакцин противовирусных препаратов от других болезней.

По его словам, в апреле в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) состоялась видеоконференция лидеров союза. По итогам переговоров было заявлено, что борьба с COVID-19 не должна приводить к разрыву наработанных кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности, передаёт РИА Новости.

Макей также отметил, что реакцией ЕАЭС на пандемию стала разработка ряда оперативных мер для защиты здоровья людей.

«Эти тезисы в полной мере актуальны и в отношении сотрудничества всех государств - участников СНГ. В этой связи мы ждем от Исполнительного комитета СНГ инициатив по налаживанию взаимодействия сторон. На мой взгляд, первоочередные шаги - это объединение усилий по созданию противовирусных препаратов и вакцин, прежде всего, от коронавируса COVID-19, а также налаживанию их массового производства, обеспечение бесперебойной работы транспорта и грузовых перевозок как в рамках Содружества, так и в целях транзита», – резюмировал глава МИД Белоруссии.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с призывом к чиновникам и медработникам республики работников бороться с распространением коронавируса спокойно и без «истерии». При этом о подчеркнул, что в стране вся система работы в этой сфере будет подвергнута мониторингу на различных уровнях.

Кроме того, Лукашенко призывал особое внимание уделить заболевшим пневмонией, которая не вызвана коронавирусом. Президент заявил, что уже потребовал от Минздрава прогноз «не по COVID-19, а по пневмониям».

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Статистка по коронавирусу на 12 мая в России и Москве

За последние сутки в 83 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 10 899 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 232 243 пациента с COVID-19. Таким образом, Россия вышла на второе место в мире по численности больных коронавирусом. Больше инфицированных COVID-19 только в США.

Днём ранее в России было зафиксировано 11 656 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 5 392 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (1063 новых случаев инфицирования), на третьем – Нижегородская область (+354).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 2 116 человек, из них 107 за минувшие сутки. Выписаны по выздоровлению за весь период 43 512 человек, за прошедшие сутки – 3 711.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.