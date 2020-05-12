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Биржа заработала на иностранцах

Москва, 12.05.2020
#Фондовый рынок
#Рынок акций
#Экономика
  • Биржа заработала на иностранцах

Pavel Golovkin/AP/TASS

Зарубежные инвесторы, а также российские частные трейдеры продолжают все активнее торговать на Московской бирже, и апрель не стал исключением. Общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 15,9% относительно апреля прошлого года и составил 85,5 трлн рублей.

Объемы торгов подстегивает внешняя обстановка и общая неопределенность, что увеличивает волатильность. Обороты на рынке акций выросли в 2,3 раза, до 2,1 трлн рублей (к апрелю 2019 года), на срочном рынке — на 64,7%, на спот-рынке валюты — на 48,2%. Напомним, наибольшую долю в объеме торгов на рынке акций и деривативов составляют иностранные инвесторы (47 и 52% соответственно) и отечественный ритейл-спрос (38 и 41% соответственно).

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Среднедневной объем на рынке акций составил 95,6 млрд рублей против 41,1 млрд рублей в апреле 2019 года. На срочном рынке — 472,5 млрд рублей против 286,8 млрд рублей в апреле 2019-го.

Вырос и денежный рынок: с учетом прямого репо с ЦБ объем торгов на денежном рынке увеличился на 30%. При этом средства участников рынка увеличились на 20% месяц к месяцу, или на 50% год к году, до 970 млрд рублей, а рублевые средства, которые генерируют наибольший процентный доход для биржи, остались неизменными в месячном выражении, но выросли на 61% год к году, составив 118 млрд рублей.

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Объем торгов корпоративными региональными и государственными облигациями немного снизился год к году и составил 2,043 трлн рублей (2,25 трлн рублей в апреле прошлого года)

В прошлом годе Мосбиржа заработала 16,7 млрд рублей процентных доходов и 26,2 млрд рублей комиссионных. В этом году инвесторы ожидают хорошей отчетности по МСФО за первый квартал этого года, который будет опубликован 15 мая, и, судя по апрельским данным, второй квартал тоже может быть неплохим.

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Учитывая медленное восстановление спроса в экономике и продолжающуюся пандемию, можно ожидать, что фактор неопределенности на рынке продолжит играть на руку Московской бирже, делая ее акции своеобразным защитным активом. С начала марта акции биржи прибавили 26,23% и на 13:50 по московскому времени 8 мая стоили 125,3 рубля за одну акцию. Размер дивиденда на акцию утвержден ГОСА на уровне 7,93 рубля, что дает дивдоходность в 6,32%. При этом желающим получить дивидендные выплаты стоит поторопиться,

так как 13 мая будет последним днем покупки акций Мосбиржи для дивидендов за 2019 год.

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