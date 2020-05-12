Биржа заработала на иностранцах

Зарубежные инвесторы, а также российские частные трейдеры продолжают все активнее торговать на Московской бирже, и апрель не стал исключением. Общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 15,9% относительно апреля прошлого года и составил 85,5 трлн рублей.

Объемы торгов подстегивает внешняя обстановка и общая неопределенность, что увеличивает волатильность. Обороты на рынке акций выросли в 2,3 раза, до 2,1 трлн рублей (к апрелю 2019 года), на срочном рынке — на 64,7%, на спот-рынке валюты — на 48,2%. Напомним, наибольшую долю в объеме торгов на рынке акций и деривативов составляют иностранные инвесторы (47 и 52% соответственно) и отечественный ритейл-спрос (38 и 41% соответственно).

Среднедневной объем на рынке акций составил 95,6 млрд рублей против 41,1 млрд рублей в апреле 2019 года. На срочном рынке — 472,5 млрд рублей против 286,8 млрд рублей в апреле 2019-го.

Вырос и денежный рынок: с учетом прямого репо с ЦБ объем торгов на денежном рынке увеличился на 30%. При этом средства участников рынка увеличились на 20% месяц к месяцу, или на 50% год к году, до 970 млрд рублей, а рублевые средства, которые генерируют наибольший процентный доход для биржи, остались неизменными в месячном выражении, но выросли на 61% год к году, составив 118 млрд рублей.

Объем торгов корпоративными региональными и государственными облигациями немного снизился год к году и составил 2,043 трлн рублей (2,25 трлн рублей в апреле прошлого года)

В прошлом годе Мосбиржа заработала 16,7 млрд рублей процентных доходов и 26,2 млрд рублей комиссионных. В этом году инвесторы ожидают хорошей отчетности по МСФО за первый квартал этого года, который будет опубликован 15 мая, и, судя по апрельским данным, второй квартал тоже может быть неплохим.

Учитывая медленное восстановление спроса в экономике и продолжающуюся пандемию, можно ожидать, что фактор неопределенности на рынке продолжит играть на руку Московской бирже, делая ее акции своеобразным защитным активом. С начала марта акции биржи прибавили 26,23% и на 13:50 по московскому времени 8 мая стоили 125,3 рубля за одну акцию. Размер дивиденда на акцию утвержден ГОСА на уровне 7,93 рубля, что дает дивдоходность в 6,32%. При этом желающим получить дивидендные выплаты стоит поторопиться,

так как 13 мая будет последним днем покупки акций Мосбиржи для дивидендов за 2019 год.