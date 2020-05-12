Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом COVID-19.

По его словам, в настоящее время он находится в больнице, передаёт РИА Новости

«Да, я заболел. У меня положительный тест на COVID-19. Лечусь», - подчеркнул Песков.

Напомним, ранее коронавирус COVID-19 был диагностирован у главы Кабмина Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова.

Статистка по коронавирусу на 12 мая в России и Москве

За последние сутки в 83 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 10 899 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 232 243 пациента с COVID-19. Таким образом, Россия вышла на второе место в мире по численности больных коронавирусом. Больше инфицированных COVID-19 только в США.

Днём ранее в России было зафиксировано 11 656 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 5 392 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (1063 новых случаев инфицирования), на третьем – Нижегородская область (+354).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 2 116 человек, из них 107 за минувшие сутки. Выписаны по выздоровлению за весь период 43 512 человек, за прошедшие сутки – 3 711.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. Накануне президент в очередном телеобращении к гражданам страны объявил, что с 12 мая всероссийские коронаканикулы отменяются. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока, разумеется исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновляется работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве и области начал действовать масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, власти обоих субъектов отнесли магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска.