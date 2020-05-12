Майские праздники закончились, регионы РФ постепенно начинают отменять меры по самоизоляции на фоне коронавируса. Торги на российском рынке акций на этом фоне идут со средней активностью, а индексы слабо растут.

Индекс Мосбиржи во вторник вырос на +0,02% до 2642,04 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,08% до 1137,28 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:44 мск стоила – 30,21 долларов за баррель (+1,96%). Российская валюта на этом фоне укрепляется – 73,21 рублей за доллар. В течение торговой сессии доллар опускался ниже 73 рублей впервые с 30 апреля.

Лучше рынка торговались акции «Норникеля» (+4,33%). Ранее сообщалось, что компания по итогам первого квартала 2020 года снизила выпуск меди, металлов платиновой группы и никеля, а на рынке палладия из-за коронавируса сложился профицит. Росли акции нефтяников: «Башнефть» (обыкновенные +0,51%, «префы» +3,82%), «Лукойл» (+1,36%), «Роснефть» (+0,89%). Интерес проявляли к акциям «Россетей» (+1,36%), эксперты «БКС Глобал Маркетс» добавили компанию в список фаворитов по динамике роста котировок. При этом акции других энергетиков – дочек ГЭХа «ОГК-2» (-3,29%) и «МосЭнерго» (-1,54%), а также компании «Энел Россия» (-1,41%) падали.

Хуже рынка торговались бумаги крупнейших ритейлеров «Ленты» (-2,48%) и «Магнита» (-2,39%), а также «Сбербанка» (-2,36%) и ВТБ (-0,54%).