Кремлевский врач назвала продукты, полезные во время пандемии коронавируса

Вера Шарошкина – врача-диетолог поликлиники № 1 Управления делами президента РФ – рассказала о продуктах, которые полезно включать в свое меню во время распространения коронавируса COVID-19.

По её словам, прежде всего, следует обратить внимание на продукты из нашей традиционной кухни, передаёт РИА Новости.

«В первую очередь это квашеная капуста, которая богата витамином С и другими антиоксидантами. А также другие ферментированные продукты – например, простокваша и чайный гриб», – отметила диетолог.

Ещё один ценный компонент меню – это печень трески. Чаще всего ее рассматривают как часть праздничного стола, однако, как подчеркнула врач, полезные свойства этого продукта таковы, что его есть смысл включать в рацион почаще.

«В частности, печень трески содержит медь, витамины D и A и ценные кислоты», – рассказала Шарошкина.

Помимо этого, как считает специалист, в ежедневном меню обязательно должна присутствовать зелень. Это зеленый лук, петрушка, укроп, которые можно добавлять, как в первые блюда, так и в салаты и гарниры.

Диетолог также напомнила о рекомендации тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением, а зелень замачивать на 15 минут.

Статистка по коронавирусу на 12 мая в России и Москве

За последние сутки в 83 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 10 899 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 232 243 пациента с COVID-19. Таким образом, Россия вышла на второе место в мире по численности больных коронавирусом. Больше инфицированных COVID-19 только в США.

Днём ранее в России было зафиксировано 11 656 случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 5 392 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (1063 новых случаев инфицирования), на третьем – Нижегородская область (+354).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 2 116 человек, из них 107 за минувшие сутки. Выписаны по выздоровлению за весь период 43 512 человек, за прошедшие сутки – 3 711.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, решением главы государства в России до 11 мая были объявлены нерабочие дни. Накануне президент в очередном телеобращении к гражданам страны объявил, что с 12 мая всероссийские коронаканикулы отменяются. При этом, по словам Путина, борьба с эпидемией не завершается.

«Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю Правительству, главам субъектов Федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением», — пояснил российский лидер, добавив, что массовые мероприятия по всей стране пока, разумеется исключаются. А всем предприятиям нужно строго выполнять санитарные правила.

Между тем в Москве до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции. Но, начиная с 12 мая в столице возобновляется работа промышленных предприятий и строек. Кроме того, с этого дня в Москве и области начал действовать масочный режим. Появление в общественных местах без маски и перчаток приравнивается к административному нарушению, за которое положен штраф.

К общественным местам, куда без масок и перчаток вход запрещен, власти обоих субъектов отнесли магазины, аптеки и любые другие торговые точки, а также весь общественный транспорт, включая такси. Кроме того, в российской столице продолжает действовать пропускной режим – граждане могут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска.