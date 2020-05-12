Кто купит обанкротившуюся OneWeb

Международная юридическая фирма Milbank LLP начала прием заявок на покупку британского разработчика глобальной системы спутникового интернета OneWeb. Эта компания еще в конце марта нынешнего года подала в суд Нью-Йорка заявление о защите от кредиторов в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве и практически полностью прекратила свою деятельность. Если верить американской прессе, то кредиторская задолженность OneWeb достигла 1,7 млрд долларов -- у компании просто не осталось средств не только на поддержание в рабочем состоянии технического оборудования, но даже на выплату зарплаты своему немногочисленному персоналу. Именно поэтому британцы вынуждены были уволить почти 90% всех сотрудников (более 450 человек). Сейчас все активы OneWeb – это 74 спутника на низкой околоземной орбите и кое-какая наземная инфраструктура, включающая два десятка шлюзовых станций для раздачи интернета. Есть еще производственная линия по сборке космических аппаратов во Флориде, но она уже давно остановлена. Но самое главное то, что всё это имущество не способно приносить даже мизерную выручку, так как все элементы системы OneWeb находятся в опытной эксплуатации. Более того, у компании нет ни одного реального коммерческого абонента или потребителя услуг.

Впрочем, немедленной ликвидации OneWeb все же удалось избежать. Это произошло только благодаря доброй воли главного кредитора и крупнейшего акционера спутникового оператора – японского конгломерата Softbank Group, который согласился выделить примерно 75 млн долларов на финансирование текущих операций на время проведения процедуры банкротства. Как заявил представитель Milbank LLP, все желающие побороться за активы OneWeb должны представить до 26 июня юридически обязывающие предложения в нью-йоркский офис компании, а также разместить депозиты в банках на всю сумму предполагаемой сделки. Что же касается непосредственно аукциона по продаже имущества британского спутникового оператора, то он состоится 2 июля этого гола в Нью-Йорке. Эксперты уверены, что при самом благоприятном развитии событий активы OneWeb можно продать по меньшей мере за 1 млрд долларов. Весь вопрос в том, кто согласится выложить за них такую сумму. А самое главное – зачем?

Только не SpaceX

Не успели нью-йоркские юристы назначить дату торгов, как в западной прессе поднялась целая волна публикаций и всевозможных предположений на тему будущего возможного владельца OneWeb. Так, например, интернет-издание GreekWire ссылаясь на источники в космической отрасли США уверяло, что в такой покупке больше всего заинтересован глава SpaceX Илон Маск. Его компания реализует очень похожий проект системы космического интернета Starlink – она уже запустила на низкую околоземную орбиту 420 спутников связи. А в течение ближайших пяти лет намерена довести свою орбитальную группировку до 4409 аппаратов, которые будут использовать частоты Ka- Ku-диапазонов. Более того, полтора года назад SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США на запуск еще 7518 космических аппаратов уже V-диапазона – они будут работать на орбите высотой примерно 340 км. На эти цели предполагается потратить в общей сложности порядка 10 млрд долларов.

Известно, что проект Starlink, как собственно и сама SpaceX использует финансировании корпорации Alphabet Inc. (материнская структура Google). Американский IT-гигант уже давно вынашивает платы обеспечить дешевый доступ в интернет всем жителям Земли, включая тех, что находятся в самых отдаленных регионах. Но для чего тратиться сразу на два похожих проекта так и осталось загадкой. Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин предположил, что если Илон Маск и купит OneWeb, то только для того, чтобы устранить единственного конкурента. Впрочем, сам Маск на своей странице в социальной сети заявил, что OneWeb может приобрести кто угодно, «только не SpaceX».

Друг Трампа готов вступить в игру

Еще одну весьма экзотическую версию по поводу покупателя OneWeb выдвинула британская Telegraph. Журналисты этого издания написали, что на активы обанкротившегося спутникового оператора претендуют сразу две китайские компании, тесно связанные с правительством КНР. Но это еще не все. Не секрет, что Белый дом при любых обстоятельствах заблокирует сделку, так как категорически возражает против передачи любых технологий спутниковой связи китайцам. Но чтобы не доводить дело до публичного международного конфликта в игру за активы OneWeb якобы должен вступить американский инвестиционный фонд Cerberus Capital, который власти США привлекают «в особо сложных случаях». Известно, что этот фонд специализируется на инвестициях в проблемные компании, а его глава Стивен Файнберг считается хорошим знакомым президента США Дональда Трампа.

Напомним, что еще в прошлом году Cerberus Capital приобрел активы обанкротившейся компании Stratolaunch, которая создала и испытала самый большой в мире транспортный самолет -- Model 351. Этот лайнер, оснащенный сразу шестью двигателями, предполагалось использовать для запуска на низкую околоземную орбиту легких космических ракет Pegasus XL (так называемый проект «воздушного старта»). Но дальше разговоров дело пока не пошло. А в начале этого года стало известно, что Stratolaunch возобновит лётные испытания машины, однако при этом несколько изменив концепцию: теперь вместо ракет Pegasus XL его предполагается использовать в качестве платформы-носителя для испытаний гиперзвуковых крылатых ракет. Тем не менее, если Cerberus Capital действительно купит OneWeb, то этому фонду ничто не помешает вновь изменить концепцию использования Stratolaunch и запускать при помощи этого самолета легкие космические ракеты для выведения на низкую околоземную орбиту новых спутников группировки OneWeb. Проблема, однако, в том, что сам по себе бизнес по раздачи космического интернета не представляет никакого интереса для этого инвестиционного фонда. Иными словами, Cerberus Capital может приобрести активы OneWeb только для последующей перепродажи причем по заранее оговоренной цене.

Частоты любой ценой

Наконец, наиболее реальным претендентом на OneWeb эксперты называют контролирующего акционера интернет-магазина Amazon и космической компании Blue Origin Джеффа Безоса. Год назад этот предприниматель объявил о намерении создать свою собственную систему космического интернета -- Kuiper. Согласно этому проекту уже через шесть лет компания должна начать запуск спутников на низкую околоземную орбиту. Всего же предполагается вывести в космос 3236 космических аппаратов, которые обеспечат население всего мира широкополосной высокоскоростной связью с минимальной задержкой передачи сигнала. Эти спутники будут находиться на орбитах от 590 км до 630 км над поверхностью планеты и использовать частоты Ka-диапазона. То есть Kuiper прямо конкурировать с проектом Starlink Илона Маска. «Сеть космических аппаратов охватит территорию с 56 градусов южной широты до 56 градусов северной широты, где живет порядка 95% населения Земли», -- следует из заявки компании Kuiper Systems LLC в Федеральную комиссию по связи США. Тем не менее, регулятор эту заявку пока не намерен одобрять. Более того, комиссия выдвинула жесткие требования, согласно которым, в первые два года оператор должен запустить 10% своих спутников, 50% -- за пять лет, а за семь лет -- полностью сформировать всю орбитальную группировку и начать оказывать услуги. В противном случае свои права на заявленный диапазон спектра частот компания сохранить не сможет. Но уже сейчас ясно, что Джефф Безос не сможет уложиться в этот график. Новая ракета New Glenn, которую создает компания Blue Origin, впервые отправится в космос лишь в следующем году. Этот носитель очень хорошо подходит для запусков спутников проекта Kuiper на низкую околоземную орбиту. Но надо понимать, что пройдет не менее 3-4 лет прежде чем New Glenn завершит все испытания и будет готова к эксплуатации. Что же касается производства самих космических аппаратов, то его у Безоса просто нет. Иными словами, глава Amazon дав старт проекту Kuiper, на каком-то этапе вполне может лишиться частот (если регулятор все-таки одобрит их выделение), что создаст реальную угрозу всей программе космического интернета.

Единственный выход из этой ситуации – купить обанкротившуюся OneWeb, которая уже имеет все необходимые частоты, и восстановить законсервированное производство космических аппаратов во Флориде. Безусловно, проект OneWeb выглядит намного менее масштабным, чем Kuiper. Британцы намеревались запустить на первом этапе порядка 650 спутников и лишь на втором этапе довести их количество до 900 единиц. Это как минимум втрое меньше, чем то, на что рассчитывает Джефф Безос. Тем не менее никаких других вариантов у него, похоже, не остается.

Впрочем, на прямой вопрос американских журналистов об участии в нью-йоркском аукционе 2 июля представители Kuiper Systems LLC ответили, что «не намерены комментировать спекуляции отраслевых экспертов».

Независимо от того, купит OneWeb Джефф Безос или же этой сделает инвестиционный фонд Cerberus Capital, участие «Роскосмоса» в этом проекте почти наверняка прекратится. Для пополнения группировки спутников OneWeb новые владельцы системы будут использовать прежде всего американские космические ракеты, а не российские «Союзы». Из-за этого «Роскосмос» только в нынешнем году недополучит порядка 800 млн долларов выручки.