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Курс доллара может сильно измениться

Москва, 12.05.2020
  • Курс доллара может сильно измениться

Сергей Коньков/ТАСС

12 мая состоятся первые после праздничных дней валютные торги на Московской бирже. Завершение межпраздничной недели сопровождалось уверенным ростом рубля к доллару и евро. 

Курс доллар на закрытии торгов в пятницу за неделю снижался на 1 рубль до уровня 73,4 руб., курс евро — на 1,9 рубля до 79,6 руб.

Основной импульс росту курса рубля задавал очередной отскок рынка нефти в район максимумов с середины апреля - более 30 долл. за баррель Brent.

Мировые цены на нефть усилили рост после того, как саудовская компания Saudi Aramco повысила отпускные цены на большинство сортов нефти на июнь для Азии. 

В понедельник нефтяные котировки получили новый стимул. Саудовская Аравия объявила о дополнительном снижении добычи нефти на 1 млн.барр./сут. до 7.5 млн.барр./сут. Кувейт дополнительно сокращает на 80 тыс.барр./сут. и ОАЭ на 100 тыс.барр./сут.

В мае рубль поддержит также решение Минфина о трехкратном росте продаж валюты по бюджетному правилу - ежедневный объем составивит примерно 11,4 млрд рублей на период с 13 мая по 4 июня.

Кроме того в пользу рубля и тот факт, что Банк России допускает вариант снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов, то есть, на 1 процентный пункт, на следующем заседании в июне.

По мнению Владислава Антонова из ИАЦ «Альпари» рубль усилит свои позиции на этом фоне и при определенных условиях его движение будет существенным.

"Пара доллар/рубль неохотно снижается и торгуется 29 дней в диапазоне, который сузился до 72,60-75,15 руб. Позитивное влияние на рубль оказали планы Минфина РФ увеличить ежедневную продажу валюты в рамках бюджетного правила. Считаю, что рубль усилит свои позиции до 70 руб., если курс доллара упадет ниже отметки 72,50 руб", - оценивает он.

Ярослав Кабаков из ГК Финам назвал условия для пробития рублем отметки 70 руб. за доллар.

"Интересная динамика складывается по рублю. Рассчитывать на дальнейшее ослабление рубля в дальнейшем не приходится. При росте Brent выше $35 за баррель, мы сожем увидеть уход рубля к отметкам 70 за доллар", - отметил аналитик.

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