Лукашенко призывает не впадать в истерику из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с призывом к чиновникам и медработникам республики работников бороться с распространением коронавируса спокойно и без «истерии». Белорусский лидер ранее неоднократно сравнивал пандемию коронавируса с психозом.

«Давайте без истерии, спокойно в этом направлении работать. Кадры расставлены», - цитирует Sputnik Беларусь заявление Лукашенко в ходе совещания с членами кабинета министров. Он также заявил, что в сторане вся система работы в этой сфере будет подвергнута мониторингу на различных уровнях. Также Лукашенко призывает особое внимание уделить заболевшим пневмонией, которая не вызвана коронавирусом. Президент заявил, что уже потребовал от минздрава прогноз «не по COVID-19, который у политики есть, а по пневмониям».

«У нас, и не только у нас, везде, проблема номер один в лечении - это пневмонии», - рассказал Лукашенко. Он заявил, что в стране уже нет такого роста заболевших пневмонией, как было «даже две-три недели назад».

«Дай бог нам на этом уровне выдержать», - отметил Лукашенко.

Белорусский лидер также напомнил о своем неуклонном требовании «не передерживать выздоравливающих людей, поскольку такая закрытая обстановка и невозможность выйти на улицу "давят" на людей психологически». Таких граждан необходимо отправлять на долечивание в санатории, уточнил Лукашенко.