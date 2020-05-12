«Арестуйте меня»: Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету местных властей

Не исключено, что штаб-квартире Tesla и заводу компании в Фримонте придется менять калифорнийскую прописку, а владельцу Tesla миллиардеру Илону Маску – отправиться за решетку.

Маск заявил в понедельник, что в минувшие выходные завод Tesla во Фримонте, штат Калифорния, кстати, единственный завод компании на территории США, на основании распоряжения губернатора штата Гэвина Ньюсома от 7 мая о возобновлении производства начал работать.

«Мы рады вернуться к работе,- цитирует его послание Reuters,- и выполнили большой список мер, чтобы работа на заводе была безопасной для персонала».

В понедельник Илон Маск присоединился к рабочим на конвейере, на котором собираются электромобили Model Y, Model 3, Model X и Model S. На заводе во Фримонте работает примерно 10 тысяч человек.

Конечно, миллиардер не скрывал своих намерений и возобновление работы автозавода Tesla не стало неожиданностью для местных властей. Накануне власти округа Аламеда, на территории которого находится Фримонт, предупредили руководство компании о необходимости соблюдать действующий в округе локдаун, то есть фактическое закрытие промышленности и другой деятельности.

Прежде чем возобновлять работу, компания должна согласовать план с местным департаментом здравоохранения. У Маска такого разрешения нет. Между тем, суд может приговорить нарушителей к штрафу в тысячу долларов в день или тюремному заключению на срок до 90 дней, или к обоим наказаниям одновременно.

В ответ на требование окружного управления здравоохранения Илон Маск пригрозил перевести завод и штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас или Неваду, а также заявил о готовности отправиться за… решетку.

«Если кого-то и следует арестовать,- написал он в Twitter,- то я прошу арестовать меня одного».

В Соединенных Штатах так же, как в России, решения по скорости ослабления ограничительных мер принимают губернаторы штатов. Сейчас в Америке развернулась гонка за то, чтобы раньше других штатов запустить экономику и благодаря этому получить преимущества перед конкурентами. Между тем, спешка с выходом из локдауна чревата большими неприятностями и, в первую очередь, возвращением еще до конца не побежденного коронавируса COVID-19 со всеми вытекающими последствиями.

Конкуренция между штатами велика. Многие хотели бы заполучить такого выгодного налогоплательщика как Tesla.

Полиция Фримонта самоустранилась от дела. Представитель городского управления полиции посоветовала властям разбираться напрямую с руководством Tesla.

Возможно, Илон Маск ведет себя так смело, потому что имеет влиятельных защитников. Например, министр финансов США Стивен Мнучин недавно подчеркнул, что Калифорния должна сделать все возможное, чтобы помочь производителю электромобилей, основной продукции Tesla, побыстрее возобновить производство, если хочет, чтобы компания продолжала платить налоги в штате.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил журналистам, что несколько дней назад разговаривал с Маском и что после этого разговора он и принял решение о поэтапном выходе из локдауна.

Что касается главного виновника «скандала», то Илон Маск, конечно, предпочтет обойтись без тюрьмы. По его распоряжению адвокаты Tesla в субботу передали в суд иск к властям округа Аламеда, в котором они обвиняют чиновников в нарушении указа губернатора Ньюсома.