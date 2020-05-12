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Цены на нефть растут на новостях о сокращении добычи

Москва, 12.05.2020

Мировые цены на нефть растут на новостях о дополнительном сокращении добычи сырья некоторыми странами ОПЕК+, в частности Саудовской Аравией, пишет Прайм.

Так по состоянию на 7.59 по московскому времени стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в июле выросла на 0,47%, составив $29,78 за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 1,08%, до $24,4 за баррель.

Оптимизм инвесторов растет на новостях о дополнительном снижении добычи нефти ОАЭ, Кувейтом и Саудовской Аравии, которые снижают добычу с целью сократить избыток сырья на мировом рынке.

Помимо этого Saudi Aramco сократит в июне добычу нефти  согласно предписанию минэнерго саудовской Аравии на 1 миллион баррелей в сутки сверх дополнительного обязательства страны по сделке ОПЕК+. На 100 тысяч баррелей в день в июне намерены сократить добычу Объединенные Арабские Эмираты. На дополнительные 80 тысяч баррелей в сутки намерен сократить добычу нефти в июне Кувейт. Подобные действия со стороны основных поставщиков нефти, безусловно, ускорят процесс восстановления баланса на мировых нефтяных рынках, считает аналитик AxiCorp's Стивен Иннес.

Напомним, страны ОПЕК+ пришли к соглашению 12 апреля о сокращении нефтедобычи до 2022 года. Согласно документу в мае-июне текущего года сокращение в сутки должно составить 7,7 миллиона баррелей, далее до конца года 5,8 миллиона баррелей, еще на  9,7 миллиона баррелей в сутки пройдет сокращение до конца апреля 2022 года.

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