Прогноз погоды: то в жар, то в холод – синоптики рассказали о неожиданной погоде в России

Погода в России продолжает раскачиваться словно на качелях. Начиная с зимы жителей Русской равнины от климатических перепадов продолжает бросает то в жар, то в холод. При этом очень неожиданная погода с многочисленными климатическими сюрпризами сохранится в нашей стране до конца мая-2020.

Погода в мае-2020 в Сибири. Аномальная жара

Так, в азиатской части России под влиянием обширного антициклона весь май будет очень жарко. В частности, настоящий летний зной прогнозируется в Сибири, которая в последнее время неожиданно стала одним из самых тёплых мест страны. В частности, в Новосибирской области почти до конца мая будет ярко светить солнце, а воздух местами станет прогреваться до плюс 28-29, что значительно выше климатической нормы.

Летняя погода ожидается и в Омской области. Здесь синоптики прогнозируют плюс 32 в тени и выше 35 градусов нуля на солнце. В Томской области также летний зной – плюс 27-29. Правда, во второй половине месяца в этом регионе станет значительно свежее – столбики термометров опустятся до плюс 20, а к концу мая – до плюс 14-15. При этом возможны сильные осадки, как в виде дождя, так и в виде града.

Жарко в ближайшие 10-14 дней будет в Тюменской области, на юге Красноярского края, а также в Хакасии, Туве и Забайкалье. Здесь из-за очень тёплой, сухой погоды сохраняется очень высокий риск возникновения лесных пожаров.

Прогноз погоды на май-2020 в Поволжье

Значительно выше климатической нормы будет в Приволжском федеральном округе. Например, в Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской области и Башкортостане, по прогнозу синоптиков, столбики термометров в мае будут подниматься до плюс 24-30 градусов днём.

После 14 мая воздух немного остынет, но совсем немного – всего на 1-2 градуса. Мало изменится синоптическая ситуация и в последующие дни. При этом всю вторую половину месяца Среднее Поволжье останется во власти антициклона.

В условия небольшой облачности и южных, юго-восточных ветров температура воздуха продолжит почти на 10 градусов превышать климатическую норму. При этом вероятность осадков по-прежнему невелика. В такой ситуации в регионе ожидается высокая, а местами чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Прогноз погоды на май-2020 в Крыму

А вот в Крыму, где в мае уже обычно можно загорать, пока синоптики аномальной жары не обещают. В период с 13 по 20 мая почти на всей территории полуострова будет умеренно тепло – плюс 17-20 и без осадков.

В последней декаде месяца распогодится в Ялте и Гурзуфе. В Симферополе, по прогнозу синоптиков, температурный фон составит плюс 22-24. В Саках почти весь месяц будет ярко светить солнце, а воздух прогреется до плюс 27. Правда, синоптики прогнозируют здесь 21 мая очень сильный дождь, а также усиление ветра и волнение на море.

В свою очередь руководитель республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая предположила, что во второй половине месяца средняя суточная температура воздуха в Крыму будет на 4-5 градусов выше многолетней нормы. Но всё-таки это не аномальная жара. При этом ближе к началу июня полуостров может посетить фронтальный раздел, который принесёт дожди, грозы. При этом в дневное время суток воздух прогреется до плюс 27, а вода в Чёрном море - до плюс 16.

Погода в регионах ЦФО. Синоптики предупреждают о резком похолодании

Новые климатические сюрпризы, по прогнозу синоптиков, уже на этой неделе ожидают жителей Центрального федерального округа (ЦФО). Например, сегодня в Твери и Туле ещё очень тепло – плюс 18-23, а в Курске, Воронеже и Белгороде – по-летнему жарко – плюс 23-25.

Но уже в ночь на 13 мая вся европейская часть России окажется под влиянием холодных атмосферных воздушных масс, из-за чего в Рязани, Ярославле и в других городах ЦФО к утру среды столбики термометров рухнут сразу на 10 градусов.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд произойдёт, так называемый обвал холода - обрушение температурных показателей буквально в течение нескольких часов. Поэтому, как минимум, до выходных вся европейская часть страны окажется во власти осеннего холода, а температура будет значительно ниже нормы.

Погода на 14 дней Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозам синоптиков, в Москве и Подмосковье смена погодной обстановки будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду и иными неблагоприятными для человека природными явлениями. В некоторых частях региона синоптики прогнозируют сильный град, в других – грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду.

Как поясняют метеорологи, данные условия являются потенциально опасными, поэтому в Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень погодной опасности, который продлится до вечера 13 мая.

При этом ещё сегодня в Москве и области будет тепло – на солнце воздух может прогреться до плюс 27 и даже выше. По словам Вильфанда, во вторник москвичи словно на машине времени «перенесутся в июнь».

Однако, начиная со среды в регионе, как и во всём центре страны произойдёт резкая смена климатической ситуации. Согласно данным метеорологов, в период с 13 по 19 мая в Москве и Подмосковье на смену климатическую лету придёт климатическая осень со всеми характерными для этого времени года атрибутами – пониженным температурным фоном, продолжительными и обильными осадками, а также усилением ветра. При этом в ночные часы погодные градусники покажут всего плюс 3-6, днём – плюс 10-13.

Вновь погода резко поменяется в последней декаде мая, когда в столичный регион вернётся тёплая погода, а воздух начнёт прогреваться до плюс 25.